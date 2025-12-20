Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Навроцкий убрал стол перед встречей с Зеленским
03:39 20.12.2025 (обновлено: 11:20 20.12.2025)
СМИ: Навроцкий убрал стол перед встречей с Зеленским
СМИ: Навроцкий убрал стол перед встречей с Зеленским
Президент Польши Кароль Навроцкий приказал демонтировать Круглый стол для переговоров в Президентском дворце в Варшаве перед встречей с Владимиром Зеленским
в мире
польша
варшава
киев
кароль навроцкий
владимир зеленский
анджей дуда
солидарность
РИА Новости
СМИ: Навроцкий убрал стол перед встречей с Зеленским

Fakt: Навроцкий решил убрать переговорный стол перед встречей с Зеленским

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий приказал демонтировать Круглый стол для переговоров в Президентском дворце в Варшаве перед встречей с Владимиром Зеленским, пишет польское издание Fakt.
"Президент Кароль Навроцкий принял решение демонтировать Круглый стол из Президентского дворца. Это произошло в четверг", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Зеленский внезапно поменял план визита в Польшу
18 декабря, 03:28
По словам Навроцкого, он отправил Круглый стол в Музей истории Польши в Варшаве в качестве символа окончания эпохи посткоммунизма.
"Суверенная амбициозная Польша может сделать больше, чем просто идеализировать Круглый стол; это важный элемент исторического обсуждения, но его нельзя идеализировать, воздавая ему дань уважения в Президентском дворце", — пояснил Навроцкий.
Круглый стол — это стол для переговоров в Колонном (Бальном) зале Президентского дворца в Варшаве, за которым было подписано множество важных для поляков соглашений, в том числе и о легализации партии "Солидарность". Стол имеет важное историко-культурное значение для Польши.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Польше предложили Зеленскому помощь в проведении выборов на Украине
Вчера, 18:02
Зеленский в пятницу встретился с Навроцким, перепутав его имя. Президент Польши после переговоров посетовал, что Украина не ценит помощь Варшавы. По его словам, данный посыл он Зеленскому "передал в твердой, но вежливой и джентльменской беседе".
Ранее Зеленский пригласил Кароля Навроцкого приехать в Киев, который, в отличие от своего предшественника Анджея Дуды, еще ни разу не посетил Украину, но польский президент отказался от этого приглашения. Канцелярия президента Польши предложила провести встречу глав государств в Варшаве 19 декабря. Детали запланированного визита находятся в стадии проработки.
Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение – аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности по вопросу трактовки Волынской резни.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Киеве запаниковали после резких слов Навроцкого о Зеленском
17 декабря, 05:15
 
В миреПольшаВаршаваКиевКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийАнджей ДудаСолидарность
 
 
