СМИ: Навроцкий убрал стол перед встречей с Зеленским

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий приказал демонтировать Круглый стол для переговоров в Президентском дворце в Варшаве перед встречей с Владимиром Зеленским, пишет польское издание Fakt.
"Президент Кароль Навроцкий принял решение демонтировать Круглый стол из Президентского дворца. Это произошло в четверг", — говорится в материале.
"Суверенная амбициозная Польша может сделать больше, чем просто идеализировать Круглый стол; это важный элемент исторического обсуждения, но его нельзя идеализировать, воздавая ему дань уважения в Президентском дворце", — пояснил Навроцкий.
Круглый стол — это стол для переговоров в Колонном (Бальном) зале Президентского дворца в Варшаве, за которым было подписано множество важных для поляков соглашений, в том числе и о легализации партии "Солидарность". Стол имеет важное историко-культурное значение для Польши.
Ранее Зеленский пригласил Кароля Навроцкого приехать в Киев, который, в отличие от своего предшественника Анджея Дуды, еще ни разу не посетил Украину, но польский президент отказался от этого приглашения. Канцелярия президента Польши предложила провести встречу глав государств в Варшаве 19 декабря. Детали запланированного визита находятся в стадии проработки.
Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение – аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности по вопросу трактовки Волынской резни.
