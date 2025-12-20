Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области двое подростков умерли от отравления угарным газом - РИА Новости, 20.12.2025
20:41 20.12.2025
В Калужской области двое подростков умерли от отравления угарным газом
В Калужской области двое подростков умерли от отравления угарным газом
происшествия, калужская область, россия, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Калужская область, Россия, Крушение вертолета в Дагестане
В Калужской области двое подростков умерли от отравления угарным газом

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Двое подростков 16 и 17 лет скончались, предварительно, от отравления угарным газом в гараже в Калужской области, еще один молодой человек госпитализирован, сообщило СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам – ред.), по факту обнаружения тел двух подростков", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, предварительно установлено, что 20 декабря 2025 года в автомобиле в гаражном боксе посёлка Воротынск Бабынинского района Калужской области с признаками отравления угарным газом обнаружены тела двух несовершеннолетних 17 и 16 лет. Ещё один 19-летний молодой человек доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.
В прокуратуре Калужской области уточнили РИА Новости, что погибшие – юноша и девушка.
Заголовок открываемого материала