В Калужской области двое подростков умерли от отравления угарным газом
В Калужской области двое подростков умерли от отравления угарным газом
Двое подростков 16 и 17 лет скончались, предварительно, от отравления угарным газом в гараже в Калужской области, еще один молодой человек госпитализирован,... РИА Новости, 20.12.2025
В Калужской области двое подростков умерли от отравления угарным газом
В Калужской области двое подростков умерли от отравления угарным газом в гараже