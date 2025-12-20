Рейтинг@Mail.ru
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, что получил в подарок от Путина
18:40 20.12.2025
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, что получил в подарок от Путина
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, что получил в подарок от Путина
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, что получил в подарок от Путина

Владелец пекарни "Машенька" получил шампанское и варенье в подарок от Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин получил выпечку из подмосковной пекарни
Президент России Владимир Путин получил выпечку из подмосковной пекарни. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что получил в подарок от президента РФ Владимира Путина шампанское и варенье.
Ранее в пресс-службе российского лидера сообщили, что президент РФ Владимир Путин получил в субботу корзину с выпечкой из люберецкой пекарни "Машенька ", владелец которой накануне обратился к главе государства в ходе прямой линии.
"Это были разные очень вкусные варенья, это шампанское к рождественскому столу, ну и разные другие деликатесы", - рассказал Максимов.
Он добавил, что угощения от президента еще не пробовал.
"Я в шоке". Хозяин пекарни рассказал, что произошло после беседы с Путиным
