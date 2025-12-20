https://ria.ru/20251220/podarok-2063552853.html
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, что получил в подарок от Путина
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, что получил в подарок от Путина - РИА Новости, 20.12.2025
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, что получил в подарок от Путина
Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что получил в подарок от президента РФ Владимира Путина шампанское и варенье. РИА Новости, 20.12.2025
