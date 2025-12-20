Глава МИД Польши преподнес Орбану необычный подарок

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский попытался отыграться на премьере Венгрии Викторе Орбане за провал попытки использовать замороженные российские активы для кредита Украине.
Так, он разместил в соцсети X изображение ордена Ленина с подписью "Поздравляю".
Это стало продолжением их заочного обмена колкостями из-за ситуации с кредитом Киеву.
В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Киев деньги не вернет.
Кроме того премьер Венгрии заявлял, что манипуляции с российскими активами станут объявлением войны со стороны Евросоюза.
