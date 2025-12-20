Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши преподнес Орбану необычный подарок - РИА Новости, 20.12.2025
16:06 20.12.2025
Глава МИД Польши преподнес Орбану необычный подарок
Глава МИД Польши Радослав Сикорский попытался отыграться на премьере Венгрии Викторе Орбане за провал попытки использовать замороженные российские активы для...
Глава МИД Польши преподнес Орбану необычный подарок

Глава МИД Польши Сикорский поздравил Орбана "орденом Ленина"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский попытался отыграться на премьере Венгрии Викторе Орбане за провал попытки использовать замороженные российские активы для кредита Украине.
Так, он разместил в соцсети X изображение ордена Ленина с подписью "Поздравляю".

Это стало продолжением их заочного обмена колкостями из-за ситуации с кредитом Киеву.

В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Киев деньги не вернет.
Кроме того премьер Венгрии заявлял, что манипуляции с российскими активами станут объявлением войны со стороны Евросоюза.
Захарова оценила позицию Орбана и Фицо по российским активам
Захарова оценила позицию Орбана и Фицо по российским активам
17 декабря, 09:40
 
