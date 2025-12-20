В ПМР прокомментировали планы Кишинева по реинтеграции Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Все тайные планы Кишинева по реинтеграции Приднестровья в Молдавию без отражения позиции Тирасполя – пустая трата времени, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"За 35 лет молдавские представители не раз заявляли о каких-то разработанных ими планах. Практическая польза от подобной деятельности, а точнее ее имитации, нулевая. Все эти тайные планы, подготовленные в каких-то тёмных комнатах без учета реальности, без отражения позиции и интересов другой стороны – полумиллионного приднестровского народа, как видим, растворились. Это пустая трата времени", - сказал Красносельский.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.