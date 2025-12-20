В ПМР прокомментировали планы Кишинева по реинтеграции Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Все тайные планы Кишинева по реинтеграции Приднестровья в Молдавию без отражения позиции Тирасполя – пустая трата времени, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.