Рейтинг@Mail.ru
В ПМР прокомментировали планы Кишинева по реинтеграции Приднестровья - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/pmr-2063486579.html
В ПМР прокомментировали планы Кишинева по реинтеграции Приднестровья
В ПМР прокомментировали планы Кишинева по реинтеграции Приднестровья - РИА Новости, 20.12.2025
В ПМР прокомментировали планы Кишинева по реинтеграции Приднестровья
Все тайные планы Кишинева по реинтеграции Приднестровья в Молдавию без отражения позиции Тирасполя – пустая трата времени, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T11:09:00+03:00
2025-12-20T11:09:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
вадим красносельский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764913791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d318033d753ea73d122d3158cbdc6c1.jpg
https://ria.ru/20251220/kishinev-2063485799.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764913791_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_0cc9892e5c8fa0a4f232de68c8cd9687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Вадим Красносельский
В ПМР прокомментировали планы Кишинева по реинтеграции Приднестровья

Глава ПМР назвал планы по реинтеграции страны в Молдавию пустой тратой времени

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Все тайные планы Кишинева по реинтеграции Приднестровья в Молдавию без отражения позиции Тирасполя – пустая трата времени, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь сообщил, что правительство республики работает над обновленной стратегией реинтеграции двух берегов Днестра, но подробности пока не могут быть обнародованы. Он также заявил, что переговорный формат "5+2" больше не действует.
"За 35 лет молдавские представители не раз заявляли о каких-то разработанных ими планах. Практическая польза от подобной деятельности, а точнее ее имитации, нулевая. Все эти тайные планы, подготовленные в каких-то тёмных комнатах без учета реальности, без отражения позиции и интересов другой стороны – полумиллионного приднестровского народа, как видим, растворились. Это пустая трата времени", - сказал Красносельский.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Кишинев осознанно минимизирует контакты с Тирасполем, заявил глава ПМР
11:04
 
В миреМолдавияКишиневТираспольВадим Красносельский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала