В ПМР заявили, что не видят препятствий для проведения заседания "5+2" - РИА Новости, 20.12.2025
10:39 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/pmr-2063483386.html
В ПМР заявили, что не видят препятствий для проведения заседания "5+2"
В ПМР заявили, что не видят препятствий для проведения заседания "5+2"
Нет никаких препятствий для проведения заседания переговорного формат "5+2" по вопросам приднестровского урегулирования, есть лишь нежелание отдельных... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T10:39:00+03:00
2025-12-20T10:39:00+03:00
в мире, молдавия, братислава, кишинев, вадим красносельский, обсе
В мире, Молдавия, Братислава, Кишинев, Вадим Красносельский, ОБСЕ
В ПМР заявили, что не видят препятствий для проведения заседания "5+2"

Глава ПМР Красносельский: препятствий для проведения переговоров "5+2" нет

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Нет никаких препятствий для проведения заседания переговорного формат "5+2" по вопросам приднестровского урегулирования, есть лишь нежелание отдельных участников, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Работа международного формата "5+2" была заблокирована в Братиславе еще в октябре 2019 года. И именно по вине Молдовы – тогда ее политический представитель отказался подписывать итоговый протокол заседания, чем застопорил процесс. Затем началась практика надумывания Молдовой предлогов, чтобы не проводить заседания. К сожалению, некоторые международные участники ей в этом подыгрывают", - сказал Красносельский.

Лидер Приднестровья обратил внимание на то, что рано или поздно все поймут, что дальше откладывать решение накопившихся проблем попросту опасно. По его словам, зачем ждать, оттягивая неизбежное, и терять драгоценное время, которое уже сейчас можно потратить на поиск компромиссных решений во благо людей.
"Нет никаких объективных препятствий для проведения заседания "5+2" – есть лишь нежелание отдельных участников работать в этом формате. Что касается его перезапуска, то я убежден, что это обязательно произойдет", - отметил Красносельский.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В миреМолдавияБратиславаКишиневВадим КрасносельскийОБСЕ
 
 
