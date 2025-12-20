В ПМР заявили, что не видят препятствий для проведения заседания "5+2"

«

"Работа международного формата "5+2" была заблокирована в Братиславе еще в октябре 2019 года. И именно по вине Молдовы – тогда ее политический представитель отказался подписывать итоговый протокол заседания, чем застопорил процесс. Затем началась практика надумывания Молдовой предлогов, чтобы не проводить заседания. К сожалению, некоторые международные участники ей в этом подыгрывают", - сказал Красносельский.