Песков рассказал, какое ледовое шоу Навки его любимое

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ледовое шоу "Вечера на Хуторе" его самое любимое.

"У меня самое любимое пока это "Вечера на хуторе", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

В субботу в " Мегаспорте " состоялась премьера нового шоу Татьяны Навки "Золушка" по мотивам одноименной сказки.

В ледовом шоу главные роли исполнили известные фигуристы. Виктория Синицина была в роли Золушки, ее партнер Никита Кацалапов в образе Принца, Повилас Ванагас в роли Короля, Маргарита Дробязко перевоплотилась в яркий образ Мачехи, Егор Мурашов и Евгений Кузнецов сыграли сводных сестер Золушки. Татьяна Навка вышла на лед в роли Феи-крестной.

Авторы представления показали известную сказку, используя мультимедийные эффекты и сложнейшие декорации. Как рассказали организаторы, для шоу была разработана и реализована сложнейшая система подвесов для декораций, оборудования и людей.

Создано более 250 точек подвеса. Общий вес подвешенного оборудования составляет 60 тонн. Также было установлено 700 квадратных метров светодиодных экранов. В шоу появляется более 50 кинетических элементов и декораций.