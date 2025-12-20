Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, какое ледовое шоу Навки его любимое - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/peskov-2063570019.html
Песков рассказал, какое ледовое шоу Навки его любимое
Песков рассказал, какое ледовое шоу Навки его любимое - РИА Новости, 20.12.2025
Песков рассказал, какое ледовое шоу Навки его любимое
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ледовое шоу "Вечера на Хуторе" его самое любимое. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T21:31:00+03:00
2025-12-20T21:31:00+03:00
татьяна навка
дмитрий песков
виктория синицина
мегаспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591061644_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_8ac6ec022a8dc97749254f3e096fba8b.jpg
https://ria.ru/20251220/navka-2063568462.html
/20251220/navka-2063543854.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591061644_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2bea7b01b285e150cf81458104603c11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татьяна навка, дмитрий песков, виктория синицина, мегаспорт
Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Виктория Синицина, Мегаспорт
Песков рассказал, какое ледовое шоу Навки его любимое

Песков рассказал, что ледовое шоу "Вечера на Хуторе" Навки его любимое

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПесков и Навка
Песков и Навка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Песков и Навка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ледовое шоу "Вечера на Хуторе" его самое любимое.
"У меня самое любимое пока это "Вечера на хуторе", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Ледовое шоу Золушка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Москве состоялась премьера шоу "Золушка" от Татьяны Навки
Вчера, 21:15
В субботу в "Мегаспорте" состоялась премьера нового шоу Татьяны Навки "Золушка" по мотивам одноименной сказки.
В ледовом шоу главные роли исполнили известные фигуристы. Виктория Синицина была в роли Золушки, ее партнер Никита Кацалапов в образе Принца, Повилас Ванагас в роли Короля, Маргарита Дробязко перевоплотилась в яркий образ Мачехи, Егор Мурашов и Евгений Кузнецов сыграли сводных сестер Золушки. Татьяна Навка вышла на лед в роли Феи-крестной.
Авторы представления показали известную сказку, используя мультимедийные эффекты и сложнейшие декорации. Как рассказали организаторы, для шоу была разработана и реализована сложнейшая система подвесов для декораций, оборудования и людей.
Создано более 250 точек подвеса. Общий вес подвешенного оборудования составляет 60 тонн. Также было установлено 700 квадратных метров светодиодных экранов. В шоу появляется более 50 кинетических элементов и декораций.
Кроме того, в шоу участвуют цирковые артисты и каскадеры на коньках. Шоу насыщено опасными трюками и сложными акробатическими номерами.
Виктория Синицина - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Синицина в роли Золушки выглядит как настоящая балерина, заявила Навка
Вчера, 17:11
 
Татьяна НавкаДмитрий ПесковВиктория СиницинаМегаспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала