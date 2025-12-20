https://ria.ru/20251220/peskov-2063570019.html
Песков рассказал, какое ледовое шоу Навки его любимое
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ледовое шоу "Вечера на Хуторе" его самое любимое. РИА Новости, 20.12.2025
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ледовое шоу "Вечера на Хуторе" его самое любимое.
"У меня самое любимое пока это "Вечера на хуторе", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
В субботу в "Мегаспорте
" состоялась премьера нового шоу Татьяны Навки
"Золушка" по мотивам одноименной сказки.
В ледовом шоу главные роли исполнили известные фигуристы. Виктория Синицина
была в роли Золушки, ее партнер Никита Кацалапов
в образе Принца, Повилас Ванагас в роли Короля, Маргарита Дробязко перевоплотилась в яркий образ Мачехи, Егор Мурашов
и Евгений Кузнецов сыграли сводных сестер Золушки. Татьяна Навка вышла на лед в роли Феи-крестной.
Авторы представления показали известную сказку, используя мультимедийные эффекты и сложнейшие декорации. Как рассказали организаторы, для шоу была разработана и реализована сложнейшая система подвесов для декораций, оборудования и людей.
Создано более 250 точек подвеса. Общий вес подвешенного оборудования составляет 60 тонн. Также было установлено 700 квадратных метров светодиодных экранов. В шоу появляется более 50 кинетических элементов и декораций.
Кроме того, в шоу участвуют цирковые артисты и каскадеры на коньках. Шоу насыщено опасными трюками и сложными акробатическими номерами.