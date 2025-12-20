Песков считает дискуссии вокруг выборов на Украине реакцией на слова Путина

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что дискуссии вокруг темы возможных выборов на Украине - это реакция в том числе на предложение главы российского государства Владимира Путина об обеспечении безопасности, и эта "тема на плаву".
"Дискуссии по выборам. Зеленский активно комментирует... Тема на плаву, естественно, это и есть реакция", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории, заявил ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.