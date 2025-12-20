Рейтинг@Mail.ru
Песков считает дискуссии вокруг выборов на Украине реакцией на слова Путина - РИА Новости, 20.12.2025
19:52 20.12.2025 (обновлено: 19:58 20.12.2025)
Песков считает дискуссии вокруг выборов на Украине реакцией на слова Путина
Песков считает дискуссии вокруг выборов на Украине реакцией на слова Путина - РИА Новости, 20.12.2025
Песков считает дискуссии вокруг выборов на Украине реакцией на слова Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что дискуссии вокруг темы возможных выборов на Украине - это реакция в том числе на предложение главы... РИА Новости, 20.12.2025
украина, политика, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
Украина, Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков считает дискуссии вокруг выборов на Украине реакцией на слова Путина

Песков считает дискуссии о выборах на Украине реакцией на предложение Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что дискуссии вокруг темы возможных выборов на Украине - это реакция в том числе на предложение главы российского государства Владимира Путина об обеспечении безопасности, и эта "тема на плаву".
"Дискуссии по выборам. Зеленский активно комментирует... Тема на плаву, естественно, это и есть реакция", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Зеленский, говоря о выборах, путается в показаниях, заявил Песков
Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории, заявил ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Орбан заявил, что неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине
