Песков считает дискуссии вокруг выборов на Украине реакцией на слова Путина

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что дискуссии вокруг темы возможных выборов на Украине - это реакция в том числе на предложение главы российского государства Владимира Путина об обеспечении безопасности, и эта "тема на плаву".