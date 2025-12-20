Рейтинг@Mail.ru
Зеленский, говоря о выборах, путается в показаниях, заявил Песков - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 20.12.2025 (обновлено: 20:57 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/peskov-2063558641.html
Зеленский, говоря о выборах, путается в показаниях, заявил Песков
Зеленский, говоря о выборах, путается в показаниях, заявил Песков - РИА Новости, 20.12.2025
Зеленский, говоря о выборах, путается в показаниях, заявил Песков
Владимир Зеленский противоречит сам себе, говоря о выборах на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T19:40:00+03:00
2025-12-20T20:57:00+03:00
в мире
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439028_0:130:3071:1857_1920x0_80_0_0_d3e100643a0e1110222ae80c974747b9.jpg
https://ria.ru/20251220/ukraina-2063467190.html
https://ria.ru/20251214/tramp-2061842551.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439028_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0422a2257ad48c3b8a6232e276749a99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, россия
В мире, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Россия
Зеленский, говоря о выборах, путается в показаниях, заявил Песков

Песков: Зеленский, говоря о выборах, противоречит себе и путается в показаниях

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский противоречит сам себе, говоря о выборах на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Зеленский активно комментирует (тему возможного проведения выборов. — Прим. ред.), он чуть-чуть противоречит себе: он говорит, что, дескать, не позволит кому-то вмешиваться — Путину не позволит вмешиваться — в выборы, в ответ на предложение Путина, собственно, гарантировать безопасность. Но при этом он до этого обращался к американцам. То есть он не против того, чтобы вмешивались американцы, но против того, чтобы вмешиваться в выборы. Противоречит, путается в показаниях", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Не просто шутка": в Киеве запаниковали после слов Путина о Зеленском
Вчера, 06:39
Накануне во время прямой линии Владимир Путин заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине. Речь идет, в частности, о том, чтобы воздержаться от ударов вглубь территории.

В начале декабря Зеленский выразил готовность провести выборы, но взамен потребовал от США и европейских стран "обеспечить безопасность" для их организации. Он также предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Москва. Таким образом глава киевского режима добивается временного прекращения огня.

Нового украинского президента должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, но официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Смертельный номер: Зеленский прикрылся народом от гнева Трампа
14 декабря, 08:00
 
В миреУкраинаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала