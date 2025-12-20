https://ria.ru/20251220/peskov-2063558641.html
Зеленский, говоря о выборах, путается в показаниях, заявил Песков
Зеленский, говоря о выборах, путается в показаниях, заявил Песков - РИА Новости, 20.12.2025
Зеленский, говоря о выборах, путается в показаниях, заявил Песков
Владимир Зеленский противоречит сам себе, говоря о выборах на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T19:40:00+03:00
2025-12-20T19:40:00+03:00
2025-12-20T20:57:00+03:00
в мире
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439028_0:130:3071:1857_1920x0_80_0_0_d3e100643a0e1110222ae80c974747b9.jpg
https://ria.ru/20251220/ukraina-2063467190.html
https://ria.ru/20251214/tramp-2061842551.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439028_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0422a2257ad48c3b8a6232e276749a99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, россия
В мире, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Россия
Зеленский, говоря о выборах, путается в показаниях, заявил Песков
Песков: Зеленский, говоря о выборах, противоречит себе и путается в показаниях