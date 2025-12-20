Рейтинг@Mail.ru
Иностранные и российские журналисты следят за переговорами в Майами - РИА Новости, 20.12.2025
22:23 20.12.2025
Иностранные и российские журналисты следят за переговорами в Майами
Иностранные и российские журналисты следят за переговорами в Майами - РИА Новости, 20.12.2025
Иностранные и российские журналисты следят за переговорами в Майами
Представители иностранных и российских СМИ следят за ходом переговоров по Украине в Майами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2025
в мире
россия
сша
майами
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
россия
сша
майами
Иностранные и российские журналисты следят за переговорами в Майами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Архивное фото
МАЙАМИ (штат Флорида), 20 дек - РИА Новости. Представители иностранных и российских СМИ следят за ходом переговоров по Украине в Майами, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят в одном из гольф-клубов. С российской стороны - спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской - спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Кортеж Дмитриева заехал на территорию гольф-клуба в 13.40 (21.40 мск).
Начиная с самого утра (по местному времени), возле переговорной площадки работают представители российских и иностранных СМИ, в том числе китайские и турецкие. Стоит и фургон одного из ведущих американских телеканалов - ABC.
Возле въезда в клуб дежурит полиция.
Дмитриев проведет в Майами выходные.
