Иностранные и российские журналисты следят за переговорами в Майами
Иностранные и российские журналисты следят за переговорами в Майами - РИА Новости, 20.12.2025
Иностранные и российские журналисты следят за переговорами в Майами
Представители иностранных и российских СМИ следят за ходом переговоров по Украине в Майами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2025
