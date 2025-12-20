Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом и Кушнером
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 20.12.2025 (обновлено: 21:44 20.12.2025)
Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом и Кушнером
Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости, 20.12.2025
Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом и Кушнером
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для переговоров по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2025
мирный план сша по украине
в мире
майами
сша
флорида
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
майами
сша
флорида
Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Дмитриев прибыл в Майами на переговоры по Украине с Уиткоффом и Кушнером

МАЙАМИ (штат Флорида), 20 дек — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для переговоров по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.
Из аэропорта кортеж Дмитриева направился сразу на встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в гольф-клуб.

На этой неделе в Майами также прошли консультации делегации США с украинской стороной.

Дональд Трамп на фоне ожидаемых переговоров заявил, что намерен поехать во Флориду.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
16 декабря, 08:00

Обсуждение мирного плана Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМирный план США по УкраинеВ миреМайамиСШАФлоридаКирилл ДмитриевСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
