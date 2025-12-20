Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом и Кушнером

МАЙАМИ (штат Флорида), 20 дек — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для переговоров по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.

Из аэропорта кортеж Дмитриева направился сразу на встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в гольф-клуб.

На этой неделе в Майами также прошли консультации делегации США с украинской стороной.

Дональд Трамп на фоне ожидаемых переговоров заявил, что намерен поехать во Флориду.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.

Обсуждение мирного плана Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.

Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.