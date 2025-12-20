https://ria.ru/20251220/peregovory-2063566973.html
Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом и Кушнером
Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости, 20.12.2025
Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом и Кушнером
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для переговоров по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T20:59:00+03:00
2025-12-20T20:59:00+03:00
2025-12-20T21:44:00+03:00
мирный план сша по украине
в мире
майами
сша
флорида
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_804:475:3057:1742_1920x0_80_0_0_15756dae486e8e3a4db191d6a7ba1345.jpg
https://ria.ru/20251216/trupy-2062269983.html
https://ria.ru/20251202/amerika-2058995521.html
майами
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мирный план сша по украине, в мире, майами, сша, флорида, кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер
Мирный план США по Украине, В мире, Майами, США, Флорида, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Специальная военная операция на Украине
Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом и Кушнером
Дмитриев прибыл в Майами на переговоры по Украине с Уиткоффом и Кушнером
МАЙАМИ (штат Флорида), 20 дек — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для переговоров по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.
Из аэропорта кортеж Дмитриева
направился сразу на встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в гольф-клуб.
На этой неделе в Майами также прошли консультации делегации США с украинской стороной.
Дональд Трамп на фоне ожидаемых переговоров заявил, что намерен поехать во Флориду.
Представитель Кремля Дмитрий Песков
отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.
Обсуждение мирного плана Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск
.