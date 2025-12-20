Папа римский приветствует переговоры по Украине, заявили в союзе староверов

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов встретился с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и после рассказал РИА Новости, что папа римский Лев XIV приветствует мирные переговоры по Украине.