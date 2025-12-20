Рейтинг@Mail.ru
Папа римский приветствует переговоры по Украине, заявили в союзе староверов - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:36 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/papa-2063527444.html
Папа римский приветствует переговоры по Украине, заявили в союзе староверов
Папа римский приветствует переговоры по Украине, заявили в союзе староверов - РИА Новости, 20.12.2025
Папа римский приветствует переговоры по Украине, заявили в союзе староверов
Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов встретился с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и после рассказал РИА Новости, что папа... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T15:36:00+03:00
2025-12-20T15:36:00+03:00
религия
в мире
ватикан
украина
италия
пьетро паролин
римско-католическая церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062354836_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_02a40b29b44dcbcf55cd0f17942c944a.jpg
https://ria.ru/20251210/zelenskiy-2060998487.html
ватикан
украина
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062354836_273:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_fc1f741042f7436e4c7d2fef51a0b6cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ватикан, украина, италия, пьетро паролин, римско-католическая церковь
Религия, В мире, Ватикан, Украина, Италия, Пьетро Паролин, Римско-католическая церковь
Папа римский приветствует переговоры по Украине, заявили в союзе староверов

Севастьянов: папа Римский приветствует мирные переговоры по Украине

© AP Photo / Vatican MediaПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Vatican Media
Папа Римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов встретился с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и после рассказал РИА Новости, что папа римский Лев XIV приветствует мирные переговоры по Украине.
"Вчера у меня состоялась встреча с Пьетро Паролином. Он сказал, что папа Лев XIV приветствует мирные переговоры по Украине и считает необходимым завершить их как можно быстрее", - сказал Севастьянов.
Также, по словам Севастьянова, госсекретарь предложил Ватикан как возможную площадку для переговоров.
"Кардинал сказал, что Римско-католическая церковь не участвует в конфликте, что в процентном соотношении в нем принимает участие очень мало католиков. Он сказал, что Ватикан как нейтральное государство мог бы стать идеальной площадкой для переговоров, что есть соглашение Ватикана с Италией, которое гарантирует доступ любого человека на территорию Ватикана по приглашению Ватикана", - заключил собеседник агентства.
Папа Римский Лев XIV и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Странная ситуация": в Киеве высказались о конфузе Зеленского в Ватикане
10 декабря, 05:01
 
РелигияВ миреВатиканУкраинаИталияПьетро ПаролинРимско-католическая церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала