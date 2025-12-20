https://ria.ru/20251220/otravlenie-2063531858.html
В Подмосковье более 40 человек госпитализировали после отравления
В Подмосковье более 40 человек госпитализировали после отравления - РИА Новости, 20.12.2025
В Подмосковье более 40 человек госпитализировали после отравления
В Подмосковье после отравления в частном пансионате госпитализировали более 40 человек, сообщил Следственный комитет.
2025-12-20T16:04:00+03:00
2025-12-20T16:04:00+03:00
2025-12-20T16:54:00+03:00
московская область (подмосковье)
видное
В Подмосковье более 40 человек госпитализировали после отравления
СК: более 40 человек госпитализировали после отравления в пансионате в Видном