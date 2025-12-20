Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье более 40 человек госпитализировали после отравления
16:04 20.12.2025 (обновлено: 16:54 20.12.2025)
В Подмосковье более 40 человек госпитализировали после отравления
В Подмосковье более 40 человек госпитализировали после отравления

СК: более 40 человек госпитализировали после отравления в пансионате в Видном

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Подмосковье после отравления в частном пансионате госпитализировали более 40 человек, сообщил Следственный комитет.
«

"Установлено, что в пансионате находились 73 человека. В медицинские учреждения в состоянии разной степени тяжести госпитализированы более 40 человек, трое скончались", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Медицинская помощь потребовалась постояльцам учреждения в Видном. Следователи и криминалисты осмотрели пансионат, изъяли документацию, а сотрудники Роспотребнадзора взяли образцы продуктов и посуды.
Прокуратура даст оценку действиям ответственных за питание. Возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
