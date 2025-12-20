Бастрыкину доложат о расследовании отравления в пансионате в Видном

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту отравления в частном пансионате в подмосковном Видном, сообщили в ведомстве.
Ранее в СК сообщили, что уголовное дело возбуждено в подмосковном Видном по факту отравления в частном пансионате, 15 постояльцев были госпитализированы, еще три человека скончались. Прокуратура Московской области установит обстоятельства отравления в пансионате, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственных за питание.
"Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту отравления людей в пансионате в Московской области... По данным следствия, постояльцы частного пансиона, расположенного в городском округе Видное, обратились с жалобами на плохое самочувствие", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
В ведомстве отметили, что в настоящее время следствием назначены соответствующие судебные экспертизы, осуществлен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате.
