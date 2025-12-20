Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкину доложат о расследовании отравления в пансионате в Видном - РИА Новости, 20.12.2025
15:27 20.12.2025
Бастрыкину доложат о расследовании отравления в пансионате в Видном
Бастрыкину доложат о расследовании отравления в пансионате в Видном - РИА Новости, 20.12.2025
Бастрыкину доложат о расследовании отравления в пансионате в Видном
Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту отравления в частном пансионате в подмосковном Видном, сообщили в РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T15:27:00+03:00
2025-12-20T15:27:00+03:00
происшествия
видное
россия
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113982_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42931ee0cba87b369b33ccb4b8fee3a0.jpg
https://ria.ru/20251219/chp-2063439437.html
видное
россия
московская область (подмосковье)
происшествия, видное, россия, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Видное, Россия, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о расследовании отравления в пансионате в Видном

Бастрыкину доложат о расследовании отравления в частном пансионате в Видном

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту отравления в частном пансионате в подмосковном Видном, сообщили в ведомстве.
Ранее в СК сообщили, что уголовное дело возбуждено в подмосковном Видном по факту отравления в частном пансионате, 15 постояльцев были госпитализированы, еще три человека скончались. Прокуратура Московской области установит обстоятельства отравления в пансионате, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственных за питание.
«
"Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту отравления людей в пансионате в Московской области... По данным следствия, постояльцы частного пансиона, расположенного в городском округе Видное, обратились с жалобами на плохое самочувствие", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
В ведомстве отметили, что в настоящее время следствием назначены соответствующие судебные экспертизы, осуществлен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате.
Экстренные службы возле пансионата Долгожитель в Видном Московской области, где произошло массовое отравление - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Количество пострадавших в видновском пансионате увеличилось
19 декабря, 22:04
 
ПроисшествияВидноеРоссияМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
