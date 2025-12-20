Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине
17:07 20.12.2025 (обновлено: 17:36 20.12.2025)
Орбан заявил, что неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, заявил о том, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал. РИА Новости, 20.12.2025
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, заявил о том, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.
"Они (европейцы - ред.) завтракают дома, пьют кофе и думают, насколько морально правильно помогать маленькой стране, подвергшейся нападению, хотя она, конечно, не такая уж и маленькая, и даже неясно, кто на кого напал, в любом случае мы помогаем стране, которая подверглась насилию, и это ничего нам не стоит. Но в то же время именно они и заплатят", - сказал Орбан на пресс-конференции, которую транслировал телеканал HirTV.
"Впервые в истории". Орбан резко ответил на решение ЕС по Украине
Вчера, 10:33
По его словам, в Западной Европе "распространился миф", что европейцам "война ничего не будет стоить, поскольку в итоге все покроют репарации России", но это не так, и финансировать Киев приходится европейским налогоплательщикам.
В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, состоявшейся 19 декабря, заявил о том, что конфликт на Украине начался с госпереворота в Киеве. По его словам, начался конфликт с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам Минских соглашений. По его словам, РФ в 2022 году предупреждала Украину, что вынуждена будет признать непризнанные республики, просила дать людям спокойно жить.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация стала для России вынужденной мерой, поскольку "реагировать другими средствами было невозможно".
"Этого не избежать". Орбан выступил с тревожным предупреждением по Украине
Вчера, 17:04
 
