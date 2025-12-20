Орбан заявил, что неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация стала для России вынужденной мерой, поскольку "реагировать другими средствами было невозможно".