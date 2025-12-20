"Впервые в истории". Орбан резко ответил на решение ЕС по Украине

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Решение ЕС о предоставлении Украине кредита в размере девяносто миллиардов евро означает фундаментальный сдвиг в военной логике Брюсселя, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Впервые в истории Европейского союза 24 государства-члена совместно предоставили военный займ стране, не входящей в Союз. Это не техническая деталь, а качественный сдвиг. Логика займа ясна: тот, кто дает деньги в долг, хочет их вернуть", — написал он в соцсети X.
Орбан отметил, что эта ссуда неизбежно вызовет у европейской элиты интерес к продолжению и эскалации конфликта, поскольку поражение также означало бы финансовые потери.
"С этого момента речь идет уже не просто о политических или моральных решениях, а о жестких финансовых ограничениях, которые толкают Европу в одном направлении: к войне. Таким образом, брюссельская военная логика усиливается. Она не замедляется, не ослабевает, а институционализируется. Риск сегодня выше, чем когда-либо, потому что продолжение войны теперь связано с финансовым интересом", — подчеркнул он.
В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.