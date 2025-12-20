Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как чехи относятся к помощи Украине - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/opros-2063477075.html
Опрос показал, как чехи относятся к помощи Украине
Опрос показал, как чехи относятся к помощи Украине - РИА Новости, 20.12.2025
Опрос показал, как чехи относятся к помощи Украине
Почти половина граждан Чехии (46%) полагает, что инициативу по боеприпасам для ВСУ следует прекратить, в то время как 38% выступают за ее продолжение,... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T09:38:00+03:00
2025-12-20T09:38:00+03:00
в мире
украина
чехия
киев
андрей бабиш
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104276/14/1042761484_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_51618510fe221ffc8995cdc4e952a377.jpg
https://ria.ru/20251216/opros-2062260202.html
https://ria.ru/20251219/kredit-2063098425.html
https://ria.ru/20251215/opros-2062157983.html
украина
чехия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104276/14/1042761484_232:0:1768:1152_1920x0_80_0_0_f80fc9b3b5d2e9363616c294262d7ac3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, чехия, киев, андрей бабиш, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Чехия, Киев, Андрей Бабиш, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Опрос показал, как чехи относятся к помощи Украине

Опрос NMS: почти половина чехов выступает за прекращение помощи Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие на военной базе
Украинские военнослужащие на военной базе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие на военной базе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 20 дек – РИА Новости. Почти половина граждан Чехии (46%) полагает, что инициативу по боеприпасам для ВСУ следует прекратить, в то время как 38% выступают за ее продолжение, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим агентством NMS в середине декабря по заказу портала Novinky.
«

"Почти половина (46%) участников опроса на тему помощи Украине высказались за прекращение инициативы по боеприпасам для ВСУ, еще 38% считают, что ее надо продолжать. Почти две трети респондентов (57%) выступают за продолжение гуманитарной помощи Киеву и практически столько же (56%) – за дипломатическую поддержку Украины. Всего лишь 18% чехов полагают, что новое коалиционное правительство премьера Андрея Бабиша вообще не должно оказывать никакой помощи Киеву", - заявила в комментарии к результатам опроса политический аналитик агентства NMS Тереза Фридрихова.

Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Опрос показал отношение немцев и французов к помощи Украине
16 декабря, 01:27
Разница в подходе к помощи Украине со стороны сторонников отдельных партий и движений касается в основном вариантов поддержки. За оказание гуманитарной помощи, по словам Фридриховой, выступает большинство граждан Чехии. При этом сторонники либеральных партий, потерявших власть в стране после поражения на октябрьских выборах в парламент, поддерживают финансовую и военную помощь Киеву, а сторонники ныне правящей коалиции делают акцент на гуманитарной помощи.
Чуть более половины (54%) сторонников выигравшего парламентские выборы движения ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемого премьером Бабишем, хотели бы видеть со стороны Чехии в основном дипломатическую поддержку Киева, а 50% в дополнение к этому – также гуманитарную помощь. Только 13% сторонников ANO выступают за финансовую помощь и 11% - за военную.
Опрос был проведен 16-18 декабря агентством NMS по заказу портала Novinky, в нем приняли участие 1009 человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Статистическая погрешность не приводится.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита Киеву
Вчера, 06:48
Весной 2024 года руководители Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов с последующей их поставкой на Украину при финансовом обеспечении данного процесса рядом западных стран. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году - на 300 тысяч снарядов больше.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
У украинцев резко снизился уровень доверия к США и НАТО, показал опрос
15 декабря, 15:30
 
В миреУкраинаЧехияКиевАндрей БабишСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала