Опрос показал, как чехи относятся к помощи Украине

ПРАГА, 20 дек – РИА Новости. Почти половина граждан Чехии (46%) полагает, что инициативу по боеприпасам для ВСУ следует прекратить, в то время как 38% выступают за ее продолжение, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим агентством NMS в середине декабря по заказу портала Novinky.
«
"Почти половина (46%) участников опроса на тему помощи Украине высказались за прекращение инициативы по боеприпасам для ВСУ, еще 38% считают, что ее надо продолжать. Почти две трети респондентов (57%) выступают за продолжение гуманитарной помощи Киеву и практически столько же (56%) – за дипломатическую поддержку Украины. Всего лишь 18% чехов полагают, что новое коалиционное правительство премьера Андрея Бабиша вообще не должно оказывать никакой помощи Киеву", - заявила в комментарии к результатам опроса политический аналитик агентства NMS Тереза Фридрихова.
Разница в подходе к помощи Украине со стороны сторонников отдельных партий и движений касается в основном вариантов поддержки. За оказание гуманитарной помощи, по словам Фридриховой, выступает большинство граждан Чехии. При этом сторонники либеральных партий, потерявших власть в стране после поражения на октябрьских выборах в парламент, поддерживают финансовую и военную помощь Киеву, а сторонники ныне правящей коалиции делают акцент на гуманитарной помощи.
Чуть более половины (54%) сторонников выигравшего парламентские выборы движения ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемого премьером Бабишем, хотели бы видеть со стороны Чехии в основном дипломатическую поддержку Киева, а 50% в дополнение к этому – также гуманитарную помощь. Только 13% сторонников ANO выступают за финансовую помощь и 11% - за военную.
Опрос был проведен 16-18 декабря агентством NMS по заказу портала Novinky, в нем приняли участие 1009 человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Статистическая погрешность не приводится.
Весной 2024 года руководители Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов с последующей их поставкой на Украину при финансовом обеспечении данного процесса рядом западных стран. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году - на 300 тысяч снарядов больше.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.