Опрос показал, как чехи относятся к помощи Украине

"Почти половина (46%) участников опроса на тему помощи Украине высказались за прекращение инициативы по боеприпасам для ВСУ, еще 38% считают, что ее надо продолжать. Почти две трети респондентов (57%) выступают за продолжение гуманитарной помощи Киеву и практически столько же (56%) – за дипломатическую поддержку Украины. Всего лишь 18% чехов полагают, что новое коалиционное правительство премьера Андрея Бабиша вообще не должно оказывать никакой помощи Киеву", - заявила в комментарии к результатам опроса политический аналитик агентства NMS Тереза Фридрихова.