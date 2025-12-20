https://ria.ru/20251220/operatsiya-2063474300.html
Хегсет заявил о начале антитеррористической операции в Сирии
Хегсет заявил о начале антитеррористической операции в Сирии - РИА Новости, 20.12.2025
Хегсет заявил о начале антитеррористической операции в Сирии
Министр войны США Пит Хегсет объявил о начале антитеррористической операции в Сирии в ответ на недавнюю атаку на военных в Пальмире. РИА Новости, 20.12.2025
ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости.
Министр войны США Пит Хегсет объявил
о начале антитеррористической операции в Сирии в ответ на недавнюю атаку на военных в Пальмире.
"Ранее сегодня американские войска начали операцию "Ястребиный удар" в Сирии
с целью уничтожения боевиков ИГИЛ*, их инфраструктуры и складов оружия в ответ на нападение на американские войска, произошедшее 13 декабря", — написал он в соцсети X.
Глава Пентагона добавил, что речь идет о мести, а не о войне. Позднее президент Дональд Трамп заявил, что приказал нанести массированный удар по террористам, который оказался успешным.
"Мы поразили каждый объект безупречно", — добавил глава Белого дома.
Трамп предупреждал, что ИГ*, ответственное за атаку в Пальмире, получит жесткий ответ. Также он говорил, что сирийское правительство не имеет никакого отношения к инциденту.
На прошлой неделе двое американских военных и один гражданский переводчик погибли при нападении в Пальмире, трое пострадали. Также убили сирийского военного. Хегсет заявил, что совершившего атаку на американцев ликвидировали.
По данным Wall Street Journal, нападение произошло во время встречи подполковника армии США с представителем сирийского МВД: стрелявший заглянул в окно помещения и открыл огонь из пулемета.
В ноябре Центральное командование американских войск заявило, что Штаты за последний месяц приняли участие более чем в 22 операциях против ИГ* в Сирии
* Запрещенная в России террористическая организация.