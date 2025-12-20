Хегсет заявил о начале антитеррористической операции в Сирии

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет Министр войны США Пит Хегсет объявил о начале антитеррористической операции в Сирии в ответ на недавнюю атаку на военных в Пальмире.

"Ранее сегодня американские войска начали операцию "Ястребиный удар" в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГИЛ*, их инфраструктуры и складов оружия в ответ на нападение на американские войска, произошедшее 13 декабря", — написал он в соцсети X.

Глава Пентагона добавил, что речь идет о мести, а не о войне. Позднее президент Дональд Трамп заявил, что приказал нанести массированный удар по террористам, который оказался успешным.

"Мы поразили каждый объект безупречно", — добавил глава Белого дома.

Трамп предупреждал, что ИГ*, ответственное за атаку в Пальмире, получит жесткий ответ. Также он говорил, что сирийское правительство не имеет никакого отношения к инциденту.

На прошлой неделе двое американских военных и один гражданский переводчик погибли при нападении в Пальмире, трое пострадали. Также убили сирийского военного. Хегсет заявил, что совершившего атаку на американцев ликвидировали.

По данным Wall Street Journal, нападение произошло во время встречи подполковника армии США с представителем сирийского МВД: стрелявший заглянул в окно помещения и открыл огонь из пулемета.

В ноябре Центральное командование американских войск заявило, что Штаты за последний месяц приняли участие более чем в 22 операциях против ИГ* в Сирии