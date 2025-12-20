Рейтинг@Mail.ru
01:33 20.12.2025 (обновлено: 10:08 20.12.2025)
Хегсет заявил о начале антитеррористической операции в Сирии
Министр войны США Пит Хегсет заявил о начале антитеррористической операции в Сирии в ответ на недавнюю атаку на американских военных в Пальмире. РИА Новости, 20.12.2025
в мире, сирия, сша, пальмира, пит хегсет
В мире, Сирия, США, Пальмира, Пит Хегсет
ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет заявил о начале антитеррористической операции в Сирии в ответ на недавнюю атаку на американских военных в Пальмире.
«
"Ранее сегодня американские войска начали операцию "Ястребиный удар" в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГИЛ*, их инфраструктуры и складов оружия в ответ на нападение на американские войска, произошедшее 13 декабря в Пальмире, Сирия", — написал Хегсет в соцсети X.
Военнослужащие Сирийской Арабской Республики возле историко-архитектурного комплекса древней Пальмиры - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Сирийские силовики начали операцию против ИГ* в районе Пальмиры, пишут СМИ
14 декабря, 19:17
Глава Пентагона добавил, что речь идет о "мести", а не о войне.
Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что приказал нанести массированный удар по террористам, который оказался "успешным и точным".
"Мы поразили каждый объект безупречно", — добавил хозяин Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что ИГ*, ответственное за атаку в Пальмире, получит жесткий ответ на свои действия. Также он говорил, что сирийское правительство не имеет никакого отношения к инциденту.
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
СМИ: напавший на военных в Пальмире служил в силовых структурах Сирии
14 декабря, 11:46
На прошлой неделе двое американских военных и один гражданский переводчик были убиты в результате нападения в Пальмире, трое пострадали. В ходе нападения также погиб сирийский военный. Хегсет заявил, что совершивший атаку на американских военных был ликвидирован партнерскими силами.
По информации газеты The Wall Street Journal, атака произошла во время встречи американского подполковника с представителем сирийского МВД: стрелявший заглянул в окно помещения и открыл огонь по военным из пулемета.
В ноябре Центральное командование американских ВС заявило, что Штаты за последний месяц приняли участие более чем в 22 операциях против ИГ* в Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Трамп заявил, что сохраняет веру в президента Сирии
15 декабря, 23:57
 
В миреСирияСШАПальмираПит Хегсет
 
 
