ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет Министр войны США Пит Хегсет заявил о начале антитеррористической операции в Сирии в ответ на недавнюю атаку на американских военных в Пальмире.

« "Ранее сегодня американские войска начали операцию "Ястребиный удар" в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГИЛ*, их инфраструктуры и складов оружия в ответ на нападение на американские войска, произошедшее 13 декабря в Пальмире , Сирия", — написал Хегсет в соцсети X.

Глава Пентагона добавил, что речь идет о "мести", а не о войне.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что приказал нанести массированный удар по террористам, который оказался "успешным и точным".

"Мы поразили каждый объект безупречно", — добавил хозяин Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что ИГ*, ответственное за атаку в Пальмире, получит жесткий ответ на свои действия. Также он говорил, что сирийское правительство не имеет никакого отношения к инциденту.

На прошлой неделе двое американских военных и один гражданский переводчик были убиты в результате нападения в Пальмире, трое пострадали. В ходе нападения также погиб сирийский военный. Хегсет заявил, что совершивший атаку на американских военных был ликвидирован партнерскими силами.

По информации газеты The Wall Street Journal, атака произошла во время встречи американского подполковника с представителем сирийского МВД: стрелявший заглянул в окно помещения и открыл огонь по военным из пулемета.

В ноябре Центральное командование американских ВС заявило, что Штаты за последний месяц приняли участие более чем в 22 операциях против ИГ* в Сирии