Глава МИД Египта: Африка и Россия считают необходимым реформирование СБ ООН - РИА Новости, 20.12.2025
19:33 20.12.2025
Глава МИД Египта: Африка и Россия считают необходимым реформирование СБ ООН
Глава МИД Египта: Африка и Россия считают необходимым реформирование СБ ООН
Страны Африки и Россия считают необходимым реформирование Совета Безопасности ООН, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. РИА Новости, 20.12.2025
Глава МИД Египта: Африка и Россия считают необходимым реформирование СБ ООН

Абдель Аты: страны Африки и Россия считают необходимым реформирование СБ ООН

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдельати
Министр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдельати. Архивное фото
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Страны Африки и Россия считают необходимым реформирование Совета Безопасности ООН, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.
"Мы говорили о необходимости более широкого представительства стран Африки в международных структурах, в первую очередь в Совете Безопасности ООН. Было подтверждено общее мнение относительно необходимости реформирования СБ ООН", - сказал Абдель Аты на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках Второй министерской конференции Форума партнёрства "Россия – Африка", проходящей 19-20 декабря в египетской столице Каире.
Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Глава МИД Сейшел оценил усилия России по представительству Африки в СБ ООН
В миреАфрикаРоссияЕгипетСергей ЛавровООН
 
 
