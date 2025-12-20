Посол в Вене не получал уведомлений об ограничении передвижения дипломатов

ВЕНА, 20 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Посольство России в Австрии пока не получало уведомлений от властей о введении ограничений на передвижение российских дипломатов, сообщил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.

"Мы пока не получали каких-либо официальных уведомлений австрийских властей по данному вопросу. Исходим из того, что на данный момент новых ограничений нашей работы австрийскими властями введено не было", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.