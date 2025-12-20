Рейтинг@Mail.ru
Посол в Вене не получал уведомлений об ограничении передвижения дипломатов

Посол Грозов не получал уведомлений об ограничении передвижения дипломатов

© Sputnik / Виктор ТолочкоАндрей Грозов
Андрей Грозов - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Андрей Грозов. Архивное фото
ВЕНА, 20 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Посольство России в Австрии пока не получало уведомлений от властей о введении ограничений на передвижение российских дипломатов, сообщил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"Мы пока не получали каких-либо официальных уведомлений австрийских властей по данному вопросу. Исходим из того, что на данный момент новых ограничений нашей работы австрийскими властями введено не было", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации. Кроме того, российские дипломаты и консульские сотрудники теперь будут обязаны уведомлять власти, если они намерены посетить или проехать транзитом через другое государство-член ЕС. При этом каждое государство Евросоюза может ввести требование о получении предварительного разрешения в дополнение к уведомлению.
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия открыта к диалогу с Австрией, заявил посол в Вене
18 декабря, 14:27
 
