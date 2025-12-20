"Несмотря на все теперь уже очевидные признаки того, что Зеленский цепляется за власть, в то время как члены его окружения арестованы по обвинениям в коррупции или, в некоторых случаях, даже сбежали из страны, оставив после себя новые доказательства колоссальной взяточничества, компрометирующие в том числе и его самого, — ЕС делает все возможное, чтобы сохранить статус-кво", — отметил журналист.