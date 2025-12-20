Рейтинг@Mail.ru
"Россия положит конец". В Британии сообщили Европе плохие новости - РИА Новости, 20.12.2025
19:38 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/novosti-2063558459.html
"Россия положит конец". В Британии сообщили Европе плохие новости
"Россия положит конец". В Британии сообщили Европе плохие новости - РИА Новости, 20.12.2025
"Россия положит конец". В Британии сообщили Европе плохие новости
Предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро Киеву стало моментом беспрецедентной слабости ЕС, пишет британский журналист Мартин Джей в своей статье для... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T19:38:00+03:00
2025-12-20T19:38:00+03:00
в мире
киев
россия
украина
антониу кошта
евросоюз
евросовет
еврокомиссия
киев
россия
украина
"Россия положит конец". В Британии сообщили Европе плохие новости

SC: предоставление кредита Киеву стало моментом беспрецедентной слабости ЕС

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро Киеву стало моментом беспрецедентной слабости ЕС, пишет британский журналист Мартин Джей в своей статье для Strategic Culture.
"Этот знаковый акт абсурда не останется незамеченным для многих немцев и других европейцев, которые начинают осознавать масштабы хищений международных средств в Киеве и понимать, что неизбежное продвижение России в конечном итоге довольно скоро положит конец всему провальному украинскому проекту", — говорится в публикации.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
"Нападение отложено". В Германии резко высказались о российских активах
Вчера, 18:58
По мнению журналиста, после этого решения союз столкнется с дефицитом доверия, который обернется для него новым кризисом.
Автора статьи также поразили невероятные усилия, которые ЕС прилагает, чтобы поддерживать киевский режим.
"Несмотря на все теперь уже очевидные признаки того, что Зеленский цепляется за власть, в то время как члены его окружения арестованы по обвинениям в коррупции или, в некоторых случаях, даже сбежали из страны, оставив после себя новые доказательства колоссальной взяточничества, компрометирующие в том числе и его самого, — ЕС делает все возможное, чтобы сохранить статус-кво", — отметил журналист.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
"Этого не избежать". Орбан выступил с тревожным предупреждением по Украине
Вчера, 17:04
 
