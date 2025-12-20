https://ria.ru/20251220/novosibirsk-2063483057.html
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском увеличилось до десяти
Количество пострадавших в ДТП с участием грузовика и автобуса под Новосибирском увеличилось, до десяти, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T10:34:00+03:00
происшествия
коченевский район
volvo ab
коченевский район
Новости
ru-RU
