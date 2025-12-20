Рейтинг@Mail.ru
Николаев на юге Украины остался без электроснабжения
13:42 20.12.2025 (обновлено: 13:44 20.12.2025)
Николаев на юге Украины остался без электроснабжения
в мире
николаев (украина)
украина
в мире, николаев (украина), украина
В мире, Николаев (Украина), Украина
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Город Николаев на юге Украины остался без электроснабжения, заявил мэр Александр Сенкевич.
В ночь на субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в городе.
"Без электроэнергии остался и Николаев", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале.
В городе разворачиваются "пункты несокрушимости", где жители смогут зарядить электроприборы и обогреться, добавил мэр.
