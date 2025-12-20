Рейтинг@Mail.ru
09:20 20.12.2025
Страны НАТО кичатся компьютерными атаками, заявили в МИД
в мире, россия, артур люкманов, нато
В мире, Россия, Артур Люкманов, НАТО
Страны НАТО кичатся компьютерными атаками, заявили в МИД

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Страны НАТО и их сателлиты кичатся тем, что проводят компьютерные атаки, в открытую заявляют, что используют информационно-коммуникационные технологии для нанесения ущерба противникам, Россия осуждает такой подход, заявил в беседе с РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности дипведомства Артур Люкманов.
"Дело в том, что многие государства-члены НАТО и их сателлиты в открытую заявляют, что используют информационно-коммуникационные технологии для нанесения ущерба противникам. А некоторые даже кичатся тем, что проводят компьютерные атаки. Мы осуждаем такой подход. Компьютерные атаки способны не только нанести ущерб отношениям государств, подорвать доверие, но и могут привести к конфликту, к кризисным ситуациям", - сказал Люкманов.
Собеседник агентства добавил, что ведомство работает над тем, чтобы не допускать кризисных ситуаций и нормализовать диалог между правительствами и компетентными ведомствами.
"В целом понимание необходимости этого есть практически во всех странах", - подчеркнул Люкманов.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
