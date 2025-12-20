Рейтинг@Mail.ru
В Намибии отметили высокий уровень российско-африканских отношений - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/namibija-2063481668.html
В Намибии отметили высокий уровень российско-африканских отношений
В Намибии отметили высокий уровень российско-африканских отношений - РИА Новости, 20.12.2025
В Намибии отметили высокий уровень российско-африканских отношений
Большое число африканских министров, прибывших на Вторую министерскую конференцию форума партнерства "Россия - Африка" в канун Рождества по григорианскому... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T10:25:00+03:00
2025-12-20T10:25:00+03:00
в мире
россия
африка
намибия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063161910_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_176e80811879049e145cebbf56882b65.jpg
https://ria.ru/20251220/namibija-2063480229.html
россия
африка
намибия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063161910_375:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_e101454a66acfe480fa5610fe1cbba10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, африка, намибия, сергей лавров
В мире, Россия, Африка, Намибия, Сергей Лавров
В Намибии отметили высокий уровень российско-африканских отношений

Глава МИД Намибии Ашипала-Мусавьи заявила о высоком уровне отношений с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 20 дек – РИА Новости. Большое число африканских министров, прибывших на Вторую министерскую конференцию форума партнерства "Россия - Африка" в канун Рождества по григорианскому календарю, свидетельствует о высоком уровне российско-африканских отношений, заявила в интервью РИА Новости министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи.
«

"До Рождества осталось всего несколько дней. Но, несмотря на это, на встрече присутствует большое количество африканских министров, что красноречиво свидетельствует о том, как мы оцениваем наши отношения с Россией и что мы думаем о перспективах российско-африканского сотрудничества. Мы живем в меняющемся мире, возникает новый мировой порядок, и мы смотрим в будущее с оптимизмом", - отметила министр.

Ашипала-Мусавьи добавила, что министерская конференция предлагает прогрессивный взгляд на сотрудничество со странами континента.
«

"Если вы посмотрите на проект итогового документа нашей конференции, то вы увидите, как много внимания там уделяется экономическим и социальным вопросам. Африка не воспринимается там исключительно как источник сырья, её рассматривают как субъект, способный вносить вклад в сотрудничество по линии Юг-Юг… Мы очень довольны повесткой конференции, потому что именно так мы показываем миру путь вперёд. На конференции мы говорим о необходимости объединиться, потому что вместе мы сможем внести свой вклад в создание мира, где пользу получают все", - подчеркнула министр.

Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.
Одна из улиц города Свакопмунд в Намибии - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Намибии оценили вклад России в развитие промышленности
10:21
 
В миреРоссияАфрикаНамибияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала