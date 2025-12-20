В Намибии отметили высокий уровень российско-африканских отношений

"До Рождества осталось всего несколько дней. Но, несмотря на это, на встрече присутствует большое количество африканских министров, что красноречиво свидетельствует о том, как мы оцениваем наши отношения с Россией и что мы думаем о перспективах российско-африканского сотрудничества. Мы живем в меняющемся мире, возникает новый мировой порядок, и мы смотрим в будущее с оптимизмом", - отметила министр.
"Если вы посмотрите на проект итогового документа нашей конференции, то вы увидите, как много внимания там уделяется экономическим и социальным вопросам. Африка не воспринимается там исключительно как источник сырья, её рассматривают как субъект, способный вносить вклад в сотрудничество по линии Юг-Юг… Мы очень довольны повесткой конференции, потому что именно так мы показываем миру путь вперёд. На конференции мы говорим о необходимости объединиться, потому что вместе мы сможем внести свой вклад в создание мира, где пользу получают все", - подчеркнула министр.