В Намибии отметили высокий уровень российско-африканских отношений

"Если вы посмотрите на проект итогового документа нашей конференции, то вы увидите, как много внимания там уделяется экономическим и социальным вопросам. Африка не воспринимается там исключительно как источник сырья, её рассматривают как субъект, способный вносить вклад в сотрудничество по линии Юг-Юг… Мы очень довольны повесткой конференции, потому что именно так мы показываем миру путь вперёд. На конференции мы говорим о необходимости объединиться, потому что вместе мы сможем внести свой вклад в создание мира, где пользу получают все", - подчеркнула министр.