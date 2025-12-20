https://ria.ru/20251220/namibija-2063480229.html
В Намибии оценили вклад России в развитие промышленности
Российские технологии и знания могут внести масштабный вклад в развитие намибийской промышленности, включая атомную и горнодобывающую, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 20.12.2025
Ашипала-Мусавьи: РФ может внести вклад в развитие атомной промышленности Намибии