В Находке открыли ПВР после аварии на теплотрассе
05:18 20.12.2025
В Находке открыли ПВР после аварии на теплотрассе
В Находке открыли ПВР после аварии на теплотрассе - РИА Новости, 20.12.2025
В Находке открыли ПВР после аварии на теплотрассе
Устранение аварии на сетях теплоснабжения, произошедшей в результате ДТП в приморской Находке, займет двое суток, в городе развернули пункты временного... РИА Новости, 20.12.2025
В Находке открыли ПВР после аварии на теплотрассе

В Находке открыли ПВР после аварии на теплотрассе после ДТП с грузовиком

© Прокуратура Приморского краяУстранение последствий аварии на теплотрассе в Находке после ДТП с грузовиком. Кадр из видео
Устранение последствий аварии на теплотрассе в Находке после ДТП с грузовиком. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Прокуратура Приморского края
Устранение последствий аварии на теплотрассе в Находке после ДТП с грузовиком. Кадр из видео
ВЛАДИВОСТОК, 20 дек - РИА Новости. Устранение аварии на сетях теплоснабжения, произошедшей в результате ДТП в приморской Находке, займет двое суток, в городе развернули пункты временного размещения, сообщает мэрия.
В соцсетях ранее писали, что речь идет о грузовике с металлолом, у него отказали тормоза на спуске, где запрещен проезд большегрузов, и он врезался в теплотрассу. Прокуратура сообщила, что в результате ДТП в районе улице Спортивной повреждена магистральная теплотрасса, без отопления остались более 50 жилых домов и социальных учреждений, всего свыше семи тысяч жителей города. Идут восстановительные работы.
"В южной части города, запитанной от котельной №1.6, введен локальный режим ЧС. На данный момент работа котельной приостановлена... По информации главы Находки Тимура Магинского, аварийно-восстановительные работы планируется провести в течение двух суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сутки займут сами аварийные ремонтные работы, еще сутки уйдут для того, чтобы заполнить систему, прогреть ее, запустить котельную и выйти на нормативный уровень.
"Сегодня днем в Находке положительные температуры. Но ночью ожидается похолодание до минус 10 градусов... Поэтому было принято решение о развертывании пунктов временного размещения на базе гостиниц "Горизонт" в Находке и "Восток" во Врангеле. В первую очередь в них будут размещаться семьи с детьми, инвалиды и пожилые люди", - отмечают власти.
Сотрудники управления ГО и ЧС администрации Находки, управляющих компаний проводят поквартирные обходы для оповещения жителей города и сбора заявок на заселение в ПВР.
