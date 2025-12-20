Грузовик без тормозов оставил без тепла семь тысяч жителей Находки

"Установлено, что в ночное время 20 декабря 2025 года в результате дорожного транспортного происшествия в районе улицы Спортивной повреждена магистральная теплотрасса, что привело к необходимости отключения от теплоснабжения более 50 жилых домов и социальных учреждений для проведения восстановительных работ. В результате без надлежащего теплоснабжения остались более семи тысяч жителей города", — говорится в сообщении.