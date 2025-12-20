Рейтинг@Mail.ru
Водителя, наехавшего на сотрудника ДПС в Домодедово, арестовали - РИА Новости, 20.12.2025
14:20 20.12.2025 (обновлено: 16:07 20.12.2025)
Водителя, наехавшего на сотрудника ДПС в Домодедово, арестовали
Водителя, наехавшего на сотрудника ДПС в Домодедово, арестовали - РИА Новости, 20.12.2025
Водителя, наехавшего на сотрудника ДПС в Домодедово, арестовали
Суд арестовал мужчину, наехавшего на сотрудника ДПС в подмосковном городском округе Домодедово, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 20.12.2025
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, московская область (подмосковье), россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Водителя, наехавшего на сотрудника ДПС в Домодедово, арестовали

Водителя, в пьяном виде наехавшего на сотрудника ДПС в Домодедово, арестовали

© Прокуратура Московской областиВодитель, наехавший на сотрудника ДПС в Домодедово, во время избрания меры пресечения. Кадр видео
Водитель, наехавший на сотрудника ДПС в Домодедово, во время избрания меры пресечения. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Прокуратура Московской области
Водитель, наехавший на сотрудника ДПС в Домодедово, во время избрания меры пресечения. Кадр видео
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, наехавшего на сотрудника ДПС в подмосковном городском округе Домодедово, сообщает прокуратура Московской области.
"С учетом позиции представителя Домодедовской городской прокуратуры 29-летний водитель заключен под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
Обвиняемый признал вину.
Как уточнили в подмосковном главке СК РФ, под арестом обвиняемый пробудет до 18 февраля 2026 года.
В пятницу в пресс-службе ГСУ СК Подмосковья сообщили, что обвинение в применении насилия в отношении представителя власти предъявлено мужчине, наехавшему на сотрудника ДПС в Домодедово.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что пьяный водитель, наехавший на сотрудника полиции, был задержан в Подмосковье в результате погони со стрельбой. Она отметила, что медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как установили полицейские, задержанный был лишен водительских прав.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
