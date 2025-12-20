Водителя, наехавшего на сотрудника ДПС в Домодедово, арестовали

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, наехавшего на сотрудника ДПС в подмосковном городском округе Домодедово, сообщает прокуратура Московской области.
"С учетом позиции представителя Домодедовской городской прокуратуры 29-летний водитель заключен под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
Обвиняемый признал вину.
Как уточнили в подмосковном главке СК РФ, под арестом обвиняемый пробудет до 18 февраля 2026 года.
В пятницу в пресс-службе ГСУ СК Подмосковья сообщили, что обвинение в применении насилия в отношении представителя власти предъявлено мужчине, наехавшему на сотрудника ДПС в Домодедово.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что пьяный водитель, наехавший на сотрудника полиции, был задержан в Подмосковье в результате погони со стрельбой. Она отметила, что медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как установили полицейские, задержанный был лишен водительских прав.