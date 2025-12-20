МВД назвало предварительную причину гибели подростка в Химках

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Причиной гибели несовершеннолетнего в Химках, предварительно, стало неосторожное обращение со взрывоопасным предметом бытового назначения, сообщает ГУ МВД по Подмосковью.
Ранее в минздраве Московской области сообщили, что в результате взрыва в Химках пострадали три человека, из них один погиб до приезда скорой помощи. Двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения Московской области, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - как средней степени тяжести.
"Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия, произошедшего во дворе одного из домов в Банном переулке микрорайона Сходня города Химки, в результате которого один несовершеннолетний погиб, а второй и женщина получили телесные повреждения. По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
