Грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T18:53:00+03:00
2025-12-20T18:53:00+03:00
2025-12-20T19:30:00+03:00
происшествия
москва
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063553513_0:0:1187:891_1920x0_80_0_0_15aba6eee01ddc6f3a60297a68939fce.jpg
происшествия, москва
В Москвы грузовик насмерть сбил ребенка на переходе
