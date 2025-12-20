Рейтинг@Mail.ru
В Москвы грузовик насмерть сбил ребенка на переходе
18:53 20.12.2025 (обновлено: 19:30 20.12.2025)
В Москвы грузовик насмерть сбил ребенка на переходе
Грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 20.12.2025
происшествия, москва
На месте ДТП в районе дома 29 на улице Марьинский Парк в Москве
На месте ДТП в районе дома 29 на улице Марьинский Парк в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : Госавтоинспекция Москвы
На месте ДТП в районе дома 29 на улице Марьинский Парк в Москве
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция.
"Водитель грузового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего, который перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу", — говорится в публикации.
ДТП произошло в районе дома 29 на улице Марьинский Парк. От полученных травм мальчик умер на месте. Там работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Водителем грузовика оказался 68-летний мужчина. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует ход и результаты доследственной проверки, а также принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.
В Вологде двое молодых людей погибли в ДТП
Вчера, 15:38
В Вологде двое молодых людей погибли в ДТП
