Пожар в доме на востоке Москвы локализовали - РИА Новости, 20.12.2025
17:09 20.12.2025 (обновлено: 17:17 20.12.2025)
Пожар в доме на востоке Москвы локализовали
Пожар в доме на востоке Москвы локализовали
Пожар локализован в доме на Первомайской улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 20.12.2025
Пожар в доме на востоке Москвы локализовали

© Фото : МЧС МосквыСотрудники МЧС России ликвидируют пожар на 5-й Парковой улице в Москве
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пожар локализован в доме на Первомайской улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Ранее столичный главк МЧС России сообщал, что пожар произошел в доме на Первомайской улице на востоке Москвы.
"Пожар локализован", - говорится в сообщении.
В субботу в столичном главк МЧС сообщили, что пожар произошел в доме на Первомайской улице на востоке Москвы, спасатели ликвидировали пожар в квартире на 15 этаже многоэтажного жилого здания. Отмечалось, что люди самостоятельно покидали помещения.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире жилого дома.
На востоке Москвы перекрыли движение из-за пожара
