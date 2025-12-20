https://ria.ru/20251220/moskva-2063543453.html
Пожар в доме на востоке Москвы локализовали
Пожар локализован в доме на Первомайской улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 20.12.2025
