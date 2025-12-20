Рейтинг@Mail.ru
На востоке Москвы перекрыли движение из-за пожара - РИА Новости, 20.12.2025
16:19 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/moskva-2063534474.html
На востоке Москвы перекрыли движение из-за пожара
На востоке Москвы перекрыли движение из-за пожара - РИА Новости, 20.12.2025
На востоке Москвы перекрыли движение из-за пожара
Движение перекрыто по 4-й и 5-й Парковым улицам в Москве из-за пожара, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 20.12.2025
На востоке Москвы перекрыли движение из-за пожара

Движение по 4-й и 5-й Парковым улицам перекрыли из-за пожара

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Движение перекрыто по 4-й и 5-й Парковым улицам в Москве из-за пожара, сообщает столичный дептранс.
Ранее столичный главк МЧС России сообщал, что пожар произошел в доме на Первомайской улице на востоке Москвы.
"В связи с пожаром на Первомайской улице, дом 42 перекрыто движение по 4-й и 5-й Парковым улицам. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Тушение пожара в ангаре на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в ангаре
18 декабря, 09:57
 
