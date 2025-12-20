https://ria.ru/20251220/moskva-2063534474.html
На востоке Москвы перекрыли движение из-за пожара
На востоке Москвы перекрыли движение из-за пожара - РИА Новости, 20.12.2025
На востоке Москвы перекрыли движение из-за пожара
Движение перекрыто по 4-й и 5-й Парковым улицам в Москве из-за пожара, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T16:19:00+03:00
2025-12-20T16:19:00+03:00
2025-12-20T16:19:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010914337_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_9b3385be819180dd6fdf816ff18e05ff.jpg
https://ria.ru/20251218/moskva-2062837095.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010914337_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_98e2369d2254142b4990591600f32154.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На востоке Москвы перекрыли движение из-за пожара
Движение по 4-й и 5-й Парковым улицам перекрыли из-за пожара