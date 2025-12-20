Число погибших в ДТП из-за выезда на встречку снизилось в Москве

«

"Дорожные камеры помогли не только сократить количество ДТП, но и сохранить жизни людей. По сравнению с 11 месяцами прошлого года количество ДТП из-за выезда на встречную полосу движения сократилось на 4%, а число погибших - на 58%. По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно улучшаем системы фотовидеофиксации. Сегодня камеры в городе распознают 66 видов нарушений", - отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.