Число погибших в ДТП из-за выезда на встречку снизилось в Москве - РИА Новости, 20.12.2025
11:43 20.12.2025
Число погибших в ДТП из-за выезда на встречку снизилось в Москве
Число погибших в ДТП из-за выезда на встречку снизилось в Москве - РИА Новости, 20.12.2025
Число погибших в ДТП из-за выезда на встречку снизилось в Москве
Число погибших в ДТП из-за выезда на встречную полосу движения снизилось на 58% в Москве, таких аварий стало меньше на 4%, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.12.2025
авто, москва, сергей собянин, максим ликсутов , центр организации дорожного движения (цодд)
Авто, Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
Число погибших в ДТП из-за выезда на встречку снизилось в Москве

РИА Новости: число летальных ДТП с выездом на встречку в Москве снизилось на 58%

Сотрудник дорожно-патрульной службы дежурит на одной из улиц Москвы
Сотрудник дорожно-патрульной службы дежурит на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Сотрудник дорожно-патрульной службы дежурит на одной из улиц Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Число погибших в ДТП из-за выезда на встречную полосу движения снизилось на 58% в Москве, таких аварий стало меньше на 4%, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.
"Аналитики ЦОДД сравнили показатели аварийности за период с января по ноябрь 2025 года с аналогичным периодом прошлого года. Отметили положительную динамику. Число погибших в ДТП из-за выезда на встречную полосу движения снизилось на 58%", - рассказали в пресс-службе.

В Москве снизилось число ДТП с участием детей
22 ноября, 13:34
Там отметили, что аварий, которые связаны с выездом на встречную полосу, стало меньше на 4%. За 2025 год дорожные камеры зафиксировали 5,1 миллиона нарушений правил разметки. Это на 22% меньше, чем годом ранее.
"Аналитики ЦОДД сравнили показатели аварийности за период с января по ноябрь 2025 года с аналогичным периодом прошлого года. Отметили положительную динамику. Число погибших в ДТП из-за выезда на встречную полосу движения снизилось на 58%", - рассказали в пресс-службе.

В пресс службе подчеркнули, что выезд на "встречку" - одна из основных причин аварий с летальным исходом. Сила удара при лобовом столкновении складывается из скоростей обеих машин.
"Дорожные камеры помогли не только сократить количество ДТП, но и сохранить жизни людей. По сравнению с 11 месяцами прошлого года количество ДТП из-за выезда на встречную полосу движения сократилось на 4%, а число погибших - на 58%. По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно улучшаем системы фотовидеофиксации. Сегодня камеры в городе распознают 66 видов нарушений", - отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.

Камеры с ИИ начали фиксировать новый вид нарушений в Москве
10 декабря, 11:07
 
АвтоМоскваСергей СобянинМаксим ЛиксутовЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
