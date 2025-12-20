https://ria.ru/20251220/moskva-2063488353.html
Число погибших в ДТП из-за выезда на встречку снизилось в Москве
Число погибших в ДТП из-за выезда на встречку снизилось в Москве - РИА Новости, 20.12.2025
Число погибших в ДТП из-за выезда на встречку снизилось в Москве
Число погибших в ДТП из-за выезда на встречную полосу движения снизилось на 58% в Москве, таких аварий стало меньше на 4%, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T11:43:00+03:00
2025-12-20T11:43:00+03:00
2025-12-20T11:43:00+03:00
авто
москва
сергей собянин
максим ликсутов
центр организации дорожного движения (цодд)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150782/27/1507822757_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d6f5da736cc26affdf38dcf04e57160.jpg
https://ria.ru/20251122/moskva-2056792350.html
https://ria.ru/20251210/tsodd-2061044542.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150782/27/1507822757_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6626d5e472f042d023256b9fba20a2f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, москва, сергей собянин, максим ликсутов , центр организации дорожного движения (цодд)
Авто, Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
Число погибших в ДТП из-за выезда на встречку снизилось в Москве
РИА Новости: число летальных ДТП с выездом на встречку в Москве снизилось на 58%
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Число погибших в ДТП из-за выезда на встречную полосу движения снизилось на 58% в Москве, таких аварий стало меньше на 4%, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.
«
"Аналитики ЦОДД сравнили показатели аварийности за период с января по ноябрь 2025 года с аналогичным периодом прошлого года. Отметили положительную динамику. Число погибших в ДТП из-за выезда на встречную полосу движения снизилось на 58%", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что аварий, которые связаны с выездом на встречную полосу, стало меньше на 4%. За 2025 год дорожные камеры зафиксировали 5,1 миллиона нарушений правил разметки. Это на 22% меньше, чем годом ранее.
«
"Аналитики ЦОДД сравнили показатели аварийности за период с января по ноябрь 2025 года с аналогичным периодом прошлого года. Отметили положительную динамику. Число погибших в ДТП из-за выезда на встречную полосу движения снизилось на 58%", - рассказали в пресс-службе.
В пресс службе подчеркнули, что выезд на "встречку" - одна из основных причин аварий с летальным исходом. Сила удара при лобовом столкновении складывается из скоростей обеих машин.
«
"Дорожные камеры помогли не только сократить количество ДТП, но и сохранить жизни людей. По сравнению с 11 месяцами прошлого года количество ДТП из-за выезда на встречную полосу движения сократилось на 4%, а число погибших - на 58%. По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно улучшаем системы фотовидеофиксации. Сегодня камеры в городе распознают 66 видов нарушений", - отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.