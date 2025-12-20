https://ria.ru/20251220/moskalkova-2063580064.html
Группу россиян удалось вернуть с Украины, заявила Москалькова
Группу россиян удалось вернуть с Украины, заявила Москалькова - РИА Новости, 21.12.2025
Группу россиян удалось вернуть с Украины, заявила Москалькова
Группу россиян удалось вернуть с Украины в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-20T23:58:00+03:00
2025-12-20T23:58:00+03:00
2025-12-21T01:08:00+03:00
украина
россия
татьяна москалькова
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_0:70:3003:1759_1920x0_80_0_0_6f0f84248f509951746fb1e556e079d6.jpg
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062486430.html
украина
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_36f48e02bf2875eb22356a45a791a9c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, татьяна москалькова, херсонская область
Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Херсонская область
Группу россиян удалось вернуть с Украины, заявила Москалькова
Москалькова: группу россиян удалось вернуть с Украины