Раскрыта схема новая мошенников с "новогодними выплатами" для многодетных

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Мошенники в преддверии Нового года активно используют схему с фальшивыми новогодними выплатами для многодетных семей и "подарками" от администрации, сообщил РИА Новости юрист Иван Курбаков.

"Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации, доплатах к пенсии и так далее. Затем злоумышленники сообщают, что для получения социальной помощи необходимо назвать данные карты, на которую будут начислены средства", - предупредил Курбаков.