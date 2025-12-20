https://ria.ru/20251220/moshenniki-2063455200.html
Раскрыта схема новая мошенников с "новогодними выплатами" для многодетных
Мошенники в преддверии Нового года активно используют схему с фальшивыми новогодними выплатами для многодетных семей и "подарками" от администрации, сообщил РИА
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Мошенники в преддверии Нового года активно используют схему с фальшивыми новогодними выплатами для многодетных семей и "подарками" от администрации, сообщил РИА Новости юрист Иван Курбаков.
"Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации, доплатах к пенсии и так далее. Затем злоумышленники сообщают, что для получения социальной помощи необходимо назвать данные карты, на которую будут начислены средства", - предупредил Курбаков.
Юрист посоветовал быть внимательными и осторожными при получении подобного предложения, а также не передавать никому личные данные и не называть коды из СМС.