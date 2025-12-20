У Молдавии появляется все больше наступательного оружия, заявил глава ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. У Молдавии становится все больше наступательного оружия, это не может не вызывать тревогу у Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.