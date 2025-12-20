https://ria.ru/20251220/mishonova-2063579779.html
Пострадавшего в Химках мальчика прооперировали, сообщила детский омбудсмен
Пострадавшего в Химках мальчика прооперировали, сообщила детский омбудсмен - РИА Новости, 20.12.2025
Пострадавшего в Химках мальчика прооперировали, сообщила детский омбудсмен
Мальчика, пострадавшего от взрыва в Химках, прооперировали, его состояние стабильное, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения... РИА Новости, 20.12.2025
происшествия
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
Пострадавшего в Химках мальчика прооперировали, сообщила детский омбудсмен
Мишонова: пострадавшего при взрыве в Химках мальчика прооперировали