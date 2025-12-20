Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшего в Химках мальчика прооперировали, сообщила детский омбудсмен - РИА Новости, 20.12.2025
23:44 20.12.2025 (обновлено: 23:45 20.12.2025)
Пострадавшего в Химках мальчика прооперировали, сообщила детский омбудсмен
Пострадавшего в Химках мальчика прооперировали, сообщила детский омбудсмен - РИА Новости, 20.12.2025
Пострадавшего в Химках мальчика прооперировали, сообщила детский омбудсмен
Мальчика, пострадавшего от взрыва в Химках, прооперировали, его состояние стабильное, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения... РИА Новости, 20.12.2025
Пострадавшего в Химках мальчика прооперировали, сообщила детский омбудсмен

Мишонова: пострадавшего при взрыве в Химках мальчика прооперировали

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мальчика, пострадавшего от взрыва в Химках, прооперировали, его состояние стабильное, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее в минздраве Московской области сообщили, что в результате взрыва в Химках пострадало три человека, из них один погиб до приезда скорой помощи. Двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения Московской области, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго — как средней степени тяжести.
"Пострадавшего в Сходне мальчика прооперировали. Перевели в отделение реанимации. Состояние стабильное. Сейчас в больнице с ним мама. Мы на связи", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Химках сняли оцепление около места взрыва
Вчера, 23:30
Вчера, 23:30
 
ПроисшествияХимки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)
 
 
