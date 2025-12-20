В базу данных "Миротворца" внесли 20 детей

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Данные 20 детей внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив информацию, размещённую на ресурсе.
Персональные данные детей были внесены в список 20 декабря 2025 года. Их даты рождения - с 2014 по 2019 годы. В качестве причин указаны "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", "сознательное нарушение государственной границы Украины".
Украинский сайт "Миротворец" обнародует личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
