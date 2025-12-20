Рейтинг@Mail.ru
В базу данных "Миротворца" внесли 20 детей - РИА Новости, 20.12.2025
20:08 20.12.2025
В базу данных "Миротворца" внесли 20 детей
В базу данных "Миротворца" внесли 20 детей - РИА Новости, 20.12.2025
В базу данных "Миротворца" внесли 20 детей
Данные 20 детей внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив информацию, размещённую на ресурсе. РИА Новости, 20.12.2025
в мире, россия, обсе, украина
В мире, Россия, ОБСЕ, Украина
В базу данных "Миротворца" внесли 20 детей

Данные 20 детей внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец"

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Данные 20 детей внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив информацию, размещённую на ресурсе.
Персональные данные детей были внесены в список 20 декабря 2025 года. Их даты рождения - с 2014 по 2019 годы. В качестве причин указаны "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", "сознательное нарушение государственной границы Украины".
Украинский сайт "Миротворец" обнародует личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Олег Фомин. Кадр из фильма Весьегонская волчица - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Актера Олега Фомина внесли в базу сайта "Миротворец"
19 ноября, 07:50
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
