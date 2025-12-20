Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал основного финансового донора Киева - РИА Новости, 20.12.2025
00:56 20.12.2025
Мирошник назвал основного финансового донора Киева
Мирошник назвал основного финансового донора Киева
Зеленский может разговаривать с десятками лидеров, но основные суммы идут из Берлина, при поддержке Брюсселя и Лондона, заявил посол МИД РФ по особым поручениям РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T00:56:00+03:00
2025-12-20T00:56:00+03:00
в мире
берлин (город)
брюссель
лондон
родион мирошник
фридрих мерц
евросоюз
берлин (город)
брюссель
лондон
в мире, берлин (город), брюссель, лондон, родион мирошник, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Берлин (город), Брюссель, Лондон, Родион Мирошник, Фридрих Мерц, Евросоюз
Мирошник назвал основного финансового донора Киева

Мирошник: основное финансирование Зеленского идет от Берлина

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Зеленский может разговаривать с десятками лидеров, но основные суммы идут из Берлина, при поддержке Брюсселя и Лондона, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
Страны ЕС на саммите 18 декабря договорились предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, обеспеченный бюджетом ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Ранее представитель правительства ФРГ Себастьян Хилле попытался в ходе брифинга представить решение ЕС выдать кредит Украине в качестве "успеха" канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об "успехах" в ходе пресс-конференции после саммита сообщил и сам Мерц.
"Делать очередное турне - это в стиле Зеленского. Разговаривать он может с десятками лидеров, но основные суммы идут из Берлина, при поддержке Брюсселя и Лондона, поэтому вряд ли он сможет найти альтернативу", - сказал Мирошник газете "Известия".
Мирошник предложил Украине и ЕС двигаться к урегулированию
В миреБерлин (город)БрюссельЛондонРодион МирошникФридрих МерцЕвросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала