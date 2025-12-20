Рейтинг@Mail.ru
Мирошник предложил Украине и ЕС двигаться к урегулированию - РИА Новости, 20.12.2025
00:52 20.12.2025
Мирошник предложил Украине и ЕС двигаться к урегулированию
Мирошник предложил Украине и ЕС двигаться к урегулированию - РИА Новости, 20.12.2025
Мирошник предложил Украине и ЕС двигаться к урегулированию
Украине и ЕС лучше двигаться в сторону урегулирования кризиса, чем выдумывать искусственные преграды для переговоров, заявил посол МИД РФ по особым поручениям... РИА Новости, 20.12.2025
россия, сша, украина, родион мирошник, владимир путин, стив уиткофф, евросоюз, politico, совет национальной безопасности и обороны украины
Россия, США, Украина, Родион Мирошник, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Евросоюз, Politico, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Мирошник предложил Украине и ЕС двигаться к урегулированию

Мирошник: Украине и ЕС лучше двигаться к урегулированию, чем мешать переговорам

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украине и ЕС лучше двигаться в сторону урегулирования кризиса, чем выдумывать искусственные преграды для переговоров, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что Киев по сути отказывается от завершения конфликта мирными средствами, а также отказывается обсуждать территориальный вопрос.
"Здравое решение было бы все-таки двигаться в сторону урегулирования, а не выдумывать искусственные преграды для того, чтобы остановить переговорный процесс, чем занимается сегодня и Украина, и Европа. Поменяют ли они точку зрения или продолжат издеваться над собой, над своими государствами, - это будет их выбор", - сказал Мирошник газете "Известия".
В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и США могут провести переговоры в Майами на этих выходных по мирному урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, журналист портала Axios Барак Равид заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
РоссияСШАУкраинаРодион МирошникВладимир ПутинСтив УиткоффЕвросоюзPoliticoСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
