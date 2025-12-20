Мирошник предложил Украине и ЕС двигаться к урегулированию

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украине и ЕС лучше двигаться в сторону урегулирования кризиса, чем выдумывать искусственные преграды для переговоров, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что Киев по сути отказывается от завершения конфликта мирными средствами, а также отказывается обсуждать территориальный вопрос.

"Здравое решение было бы все-таки двигаться в сторону урегулирования, а не выдумывать искусственные преграды для того, чтобы остановить переговорный процесс, чем занимается сегодня и Украина, и Европа. Поменяют ли они точку зрения или продолжат издеваться над собой, над своими государствами, - это будет их выбор", - сказал Мирошник газете " Известия ".

В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и США могут провести переговоры в Майами на этих выходных по мирному урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, журналист портала Axios Барак Равид заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.