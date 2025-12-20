Рейтинг@Mail.ru
В Минпромторге назвали одно из направлений развития ВТА - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/minpromtorg-2063477395.html
В Минпромторге назвали одно из направлений развития ВТА
В Минпромторге назвали одно из направлений развития ВТА - РИА Новости, 20.12.2025
В Минпромторге назвали одно из направлений развития ВТА
Создание перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ВТА) взамен сверхтяжелого дальнего военно-транспортного самолета Ан-124 является... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T09:43:00+03:00
2025-12-20T09:43:00+03:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ан-124
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793106078_0:0:2737:1539_1920x0_80_0_0_629cf1fcf3ff98ad2b21a20de71d4ec6.jpg
https://ria.ru/20230620/perevozki-1879326124.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793106078_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e55d6173976b3438676b81a302487342.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ан-124
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ан-124
В Минпромторге назвали одно из направлений развития ВТА

В Минпромторге назвали создание комплекса ВТА приоритетным направлением

© РИА Новости / Александр КряжевСамолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр"
Самолет Ан-124 авиакомпании Волга-Днепр - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Создание перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ВТА) взамен сверхтяжелого дальнего военно-транспортного самолета Ан-124 является одним из основных направлений в России, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
«

"В настоящее время одними из основных направлений развития военно-транспортной авиации в Российской Федерации является проект создания перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) взамен сверхтяжелого дальнего военно-транспортного самолета Ан-124", — рассказали в министерстве.

В Минпромторге РФ добавили, что работы по комплексу ведутся ведущими конструкторскими бюро с учетом накопленного научно-технического задела.
Самолет Ан-124, известный как "Руслан", являемся тяжёлым военно-транспортным самолётом еще советской разработки. Он предназначен для перевозки крупногабаритных и тяжёлых грузов на большие расстояния.
Самолеты военно-транспортной авиации - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Шойгу отметил увеличение интенсивности полетов ВТА с начала спецоперации
20 июня 2023, 12:56
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ан-124
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала