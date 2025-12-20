Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили четыре HIMARS и ракету большой дальности "Нептун"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 20.12.2025 (обновлено: 12:25 20.12.2025)
Силы ПВО уничтожили четыре HIMARS и ракету большой дальности "Нептун"
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, ракету большой дальности "Нептун" и 118 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала