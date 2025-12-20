https://ria.ru/20251220/minoborony-2063492248.html
Силы ПВО уничтожили четыре HIMARS и ракету большой дальности "Нептун"
Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, ракету большой дальности "Нептун" и 118... РИА Новости, 20.12.2025
Силы ПВО уничтожили четыре HIMARS и ракету большой дальности "Нептун"
Минобороны: средства ПВО сбили ракету большой дальности "Нептун" и 118 БПЛА