Экс-министр здравоохранения Хабаровского края жалуется в суде на здоровье

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Защита бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко, обвиняемого в двух эпизодах растраты, указала на наличие у того заболевания, препятствующего содержанию под стражей, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Суд, в свою очередь, пришел к выводу, что объективных данных, свидетельствующих о невозможности Бойченко содержаться под стражей в условиях СИЗО по состоянию здоровья, в представленных материалах не имеется.

Изначально, как следовало из документов в распоряжении РИА Новости, уголовное дело было возбуждено в отношении бывших советников министра здравоохранения Татьяны Курносовой и Елены Коровиной, заместителя директора КГБУ "ДВЦЛО и "КДМО" Лукьянова и иных лиц по статье о крупном мошенничестве, а также главного врача КГБУЗ "Николаевская больница ЦРБ" Анжелы Кодаковой по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. В одно производство также соединены дела, возбужденные в период с апреля 2023 года по май 2024 года. Всего в нем порядка 16 человек.