Экс-министр здравоохранения Хабаровского края жалуется в суде на здоровье

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Защита бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко, обвиняемого в двух эпизодах растраты, указала на наличие у того заболевания, препятствующего содержанию под стражей, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В апелляционной жалобе адвокат… указывает на состояние здоровья Бойченко, наличие у него тяжелого заболевания, которое включено в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, что подтверждено документально", - сказано в документах.
Защитник также добавил, что нахождение Бойченко под стражей негативно влияет на условия жизни членов его семьи.
Суд, в свою очередь, пришел к выводу, что объективных данных, свидетельствующих о невозможности Бойченко содержаться под стражей в условиях СИЗО по состоянию здоровья, в представленных материалах не имеется.
Изначально, как следовало из документов в распоряжении РИА Новости, уголовное дело было возбуждено в отношении бывших советников министра здравоохранения Татьяны Курносовой и Елены Коровиной, заместителя директора КГБУ "ДВЦЛО и "КДМО" Лукьянова и иных лиц по статье о крупном мошенничестве, а также главного врача КГБУЗ "Николаевская больница ЦРБ" Анжелы Кодаковой по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. В одно производство также соединены дела, возбужденные в период с апреля 2023 года по май 2024 года. Всего в нем порядка 16 человек.
Дело связано с растратой бюджетных средств, выделенных на закупку медоборудования, и расследуется по пяти статьям УК РФ "Получение взятки", "Дача взятки", "Отмывание денег", "Злоупотребление должностными полномочиями", "Посредничество во взяточничестве", "Присвоение или растрата".
Басманный суд Москвы арестовал Юрия Бойченко 22 августа.
ПроисшествияХабаровский крайРоссияМоскваЮрий Бойченко
 
 
