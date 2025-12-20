Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о реализации идей России по кибербезопасности в ООН - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/mid-2063470366.html
В МИД рассказали о реализации идей России по кибербезопасности в ООН
В МИД рассказали о реализации идей России по кибербезопасности в ООН - РИА Новости, 20.12.2025
В МИД рассказали о реализации идей России по кибербезопасности в ООН
Несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире и споры, идеи, которые Россия продвигает в области информационно-коммуникационных технологий и... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T08:10:00+03:00
2025-12-20T08:10:00+03:00
россия
сша
артур люкманов
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20251217/moshenniki-2062676880.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, артур люкманов, оон
Россия, США, Артур Люкманов, ООН
В МИД рассказали о реализации идей России по кибербезопасности в ООН

Люкманов: Россия продвигает в ООН идеи по кибербезопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире и споры, идеи, которые Россия продвигает в области информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности, удается реализовать при поддержке всех государств-членов ООН, заявил в беседе с РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
"Несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, по повестке информационно-коммуникационных технологий России удается реализовывать в ООН идеи, которые утверждаются консенсусом - то есть при поддержке всех государств-членов. Дипломаты спорят, часто это выходит и на уровень высоких лиц. Но, тем не менее, решения удается принимать. Так, в 2024 году был создан Реестр контактных пунктов для взаимодействия компетентных ведомств в случае компьютерных инцидентов. Это тоже была наша инициатива - все ее поддержали. Несмотря на разногласия, потребность в диалоге, в сотрудничестве остается", - сказал Люкманов.
Собеседник агентства подчеркнул, что идея конвенции ООН против киберпреступности, предложенная еще в 2019 году, сначала не получила поддержку США и их союзников. Однако в октябре 2025 года многие европейские страны подписали эту самую конвенцию, разработке которой изначально противились.
"Почему? Потому что понимают: в противодействии угрозам, связанным с использованием информационно-коммуникационных технологий, нельзя без международного сотрудничества. И мы продолжаем настаивать на этом. Пока это первый универсальный документ в области информационной безопасности - нужны и другие договоренности для налаживания комплексного сотрудничества", - заключил Люкманов.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мишустин рассказал о сотрудничестве ведомств против кибермошенников
17 декабря, 15:37
 
РоссияСШААртур ЛюкмановООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала