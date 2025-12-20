В МИД рассказали о реализации идей России по кибербезопасности в ООН

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире и споры, идеи, которые Россия продвигает в области информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности, удается реализовать при поддержке всех государств-членов ООН, заявил в беседе с РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.

"Почему? Потому что понимают: в противодействии угрозам, связанным с использованием информационно-коммуникационных технологий, нельзя без международного сотрудничества. И мы продолжаем настаивать на этом. Пока это первый универсальный документ в области информационной безопасности - нужны и другие договоренности для налаживания комплексного сотрудничества", - заключил Люкманов.