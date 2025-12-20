В МИД рассказали о реализации идей России по кибербезопасности в ООН

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире и споры, идеи, которые Россия продвигает в области информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности, удается реализовать при поддержке всех государств-членов ООН, заявил в беседе с РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
"Несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, по повестке информационно-коммуникационных технологий России удается реализовывать в ООН идеи, которые утверждаются консенсусом - то есть при поддержке всех государств-членов. Дипломаты спорят, часто это выходит и на уровень высоких лиц. Но, тем не менее, решения удается принимать. Так, в 2024 году был создан Реестр контактных пунктов для взаимодействия компетентных ведомств в случае компьютерных инцидентов. Это тоже была наша инициатива - все ее поддержали. Несмотря на разногласия, потребность в диалоге, в сотрудничестве остается", - сказал Люкманов.
Собеседник агентства подчеркнул, что идея конвенции ООН против киберпреступности, предложенная еще в 2019 году, сначала не получила поддержку США и их союзников. Однако в октябре 2025 года многие европейские страны подписали эту самую конвенцию, разработке которой изначально противились.
"Почему? Потому что понимают: в противодействии угрозам, связанным с использованием информационно-коммуникационных технологий, нельзя без международного сотрудничества. И мы продолжаем настаивать на этом. Пока это первый универсальный документ в области информационной безопасности - нужны и другие договоренности для налаживания комплексного сотрудничества", - заключил Люкманов.
