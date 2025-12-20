Новое решение ЕС в отношении России вызвало изумление на Западе

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Решение ЕС по российским активам показало его слабость, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Европа слаба, они обещали конфисковать замороженные российские активы, в итоге они сами выплатили Украине кредит в размере 90 миллиардов евро", — говорится в публикации.
"Европа слаба, они обещали конфисковать замороженные российские активы, в итоге они сами выплатили Украине кредит в размере 90 миллиардов евро", — говорится в публикации.
Политик добавил, что ЕС лучше изменить позиции по украинскому конфликту и поддержать мирный план президента США Дональда Трампа.
В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Киев деньги не вернет.
В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Киев деньги не вернет.