После прямой линии Путина с владельцем "Машеньки" связался Сбер

Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступают в силу в РФ с 1 января 2026 года. Они предусматривают в том числе поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей.