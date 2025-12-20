Рейтинг@Mail.ru
После прямой линии Путина с владельцем "Машеньки" связался Сбер
19:50 20.12.2025
После прямой линии Путина с владельцем "Машеньки" связался Сбер
После прямой линии Путина с владельцем "Машеньки" связался Сбер
Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал, что после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным с ним связалась администрация Люберец и Сбер.
общество
люберцы, россия, владимир путин, сбербанк россии, общество
Люберцы, Россия, Владимир Путин, Сбербанк России, Общество
После прямой линии Путина с владельцем "Машеньки" связался Сбер

После прямой линии Путина с владельцем "Машеньки" связалась администрация и Сбер

© RIA_Kremlinpool/TelegramПрямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина
Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© RIA_Kremlinpool/Telegram
Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал, что после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным с ним связалась администрация Люберец и Сбер.
"После прямой линии с президентом со мной связалась местная администрация люберецкая с предложениями о льготной аренде помещения для открытой пекарни, также были интересные варианты по развитию бизнеса. Также связался Сбербанк, клиентами которого мы являемся, у нас будет с ними встреча и обсуждение по поводу вот этого как раз сервиса, о котором сказал президент, для облегчения административной нагрузки, чтобы возможно не нанимать бухгалтера", - рассказал Максимов в эфире телеканала "Россия 24".
В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, вопрос президенту Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса задал предприниматель из Люберец Максимов. Он отметил, что на протяжении восьми лет до этого он пользовался патентной системой налогообложения, однако теперь ему как индивидуальному предпринимателю в условиях резкого изменения законодательства с нового года придется нанимать профессионального специалиста, что приведет к дополнительным издержкам.
Как отметил Путин в ходе прямой линии, в России было принято много инструментов поддержки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса, однако в последнее время эти формы бизнеса стали использоваться для бесконтрольного завоза серого и черного импорта, что стало проблемой и одной из причин новаций в сфере налогообложения.
Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступают в силу в РФ с 1 января 2026 года. Они предусматривают в том числе поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей.
