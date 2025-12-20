Рэпер Macan с другими новобранцами принял военную присягу

Андрей Косолапов (Macan) во время принятия присяги

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новобранцы дивизии имени Дзержинского Росгвардии, среди которых рэпер Macan (Андрей Косолапов - настоящее имя), приняли военную присягу, Новобранцы дивизии имени Дзержинского Росгвардии, среди которых рэпер Macan (Андрей Косолапов - настоящее имя), приняли военную присягу, сообщила пресс-служба Росгвардии.

В конце ноября в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что Macan прибыл для прохождения военной службы по призыву в одно из подразделений.

"В отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии состоялась торжественная церемония принятия военной присяги. Клятву на верность Отечеству дали более 400 новобранцев, которые успешно прошли курс молодого бойца", - сказали в ведомстве.

В Росгвардии рассказали, что принятие военной присяги началось с выноса Государственного флага РФ , Боевого знамени дивизии и исполнения гимна России. После новобранцы, поочередно выходя из строя, зачитали вслух текст военной присяги, дав клятву достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России.

На кадрах, которые распространила Росгвардия, среди военнослужащих, принимавших присягу, был и рэпер Macan.

"Торжественно присягаю на верность своему Отечеству - Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации", - сказал музыкант на кадрах.