Рейтинг@Mail.ru
Рэпер Macan с другими новобранцами принял военную присягу - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/makan-2063520577.html
Рэпер Macan с другими новобранцами принял военную присягу
Рэпер Macan с другими новобранцами принял военную присягу - РИА Новости, 20.12.2025
Рэпер Macan с другими новобранцами принял военную присягу
Новобранцы дивизии имени Дзержинского Росгвардии, среди которых рэпер Macan (Андрей Косолапов - настоящее имя), приняли военную присягу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T15:01:00+03:00
2025-12-20T15:01:00+03:00
безопасность
россия
рэпер macan (андрей косолапов)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063521078_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_178c5581f6dc21d77789d929ddc86b50.jpg
https://ria.ru/20251218/bmw-2062801033.html
https://ria.ru/20251220/guf-2063459624.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063521078_0:0:667:500_1920x0_80_0_0_9e2fcf772b91f05db293ec433d4ee4d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, рэпер macan (андрей косолапов), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Безопасность, Россия, Рэпер Macan (Андрей Косолапов), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Рэпер Macan с другими новобранцами принял военную присягу

Macan с другими новобранцами дивизии им. Дзержинского принял военную присягу

© пресс-служба РосгвардииАндрей Косолапов (Macan) во время принятия присяги
Андрей Косолапов (Macan) во время принятия присяги - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© пресс-служба Росгвардии
Андрей Косолапов (Macan) во время принятия присяги
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новобранцы дивизии имени Дзержинского Росгвардии, среди которых рэпер Macan (Андрей Косолапов - настоящее имя), приняли военную присягу, сообщила пресс-служба Росгвардии.
В конце ноября в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что Macan прибыл для прохождения военной службы по призыву в одно из подразделений.
"В отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии состоялась торжественная церемония принятия военной присяги. Клятву на верность Отечеству дали более 400 новобранцев, которые успешно прошли курс молодого бойца", - сказали в ведомстве.
Рэпер MACAN - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
BMW рэпера Macan сняли с продажи в Москве
18 декабря, 02:24
В Росгвардии рассказали, что принятие военной присяги началось с выноса Государственного флага РФ, Боевого знамени дивизии и исполнения гимна России. После новобранцы, поочередно выходя из строя, зачитали вслух текст военной присяги, дав клятву достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России.
На кадрах, которые распространила Росгвардия, среди военнослужащих, принимавших присягу, был и рэпер Macan.
"Торжественно присягаю на верность своему Отечеству - Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации", - сказал музыкант на кадрах.
Также в Росгвардии рассказали, что перед присягой военнослужащие в течение месяца проходили курс общевойсковой подготовки: занимались строевой, физической и огневой подготовкой, изучали общевоинские уставы, учились обращаться со штатным оружием.
Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Юрист рассказал, какой срок может грозить рэперу Гуфу
Вчера, 03:36
 
БезопасностьРоссияРэпер Macan (Андрей Косолапов)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала