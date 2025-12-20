Магазин российских товаров открыт в крупнейшем ТЦ Шанхая

Вид со смотровой площадки Шанхайской башни в районе Пудун в Шанхае. Архивное фото

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Открытие розничного магазина под национальным брендом "Сделано в России" состоялось в Шанхае, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"В Шанхае 20 декабря 2025 года состоялось открытие розничного магазина под национальным брендом "Сделано в России". Магазин открыл региональный партнер российского национального павильона – компания Shanghai Pinyinong Electronic Commerce Co., Ltd., при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)", - сказано в сообщении.

"Программа Российских национальных павильонов уверенно расширяется. Если на первых этапах основное внимание уделялось продовольственным товарам, то с этого года мы начали предлагать и промышленную продукцию, а также услуги российских компаний. Это дает возможность продемонстрировать нашим китайским партнерам современный облик России - от традиционных продуктов питания до передовых технологий", – сообщил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на церемонии открытия.

Он напомнил, что новый магазин российских товаров – третий в Шанхае. На сегодня в Китае уже функционируют более 120 точек розничных продаж продукции под брендом "Сделано в России", включая магазины и выделенные полки в существующих торговых точках. Такие точки продаж под зонтичным брендом "Сделано в России" РЭЦ совместно с Минсельхозом России и Минпромторгом открывает по всему миру в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

В дегустационной зоне гости мероприятия оценили качество российского шоколада, конфет, кондитерских изделий, меда, муки, растительного масла, минеральной воды, соков, пива, водки. Также им были доступны образцы лучшей российской косметики и бытовой химии.

Масштабная культурная программа мероприятия включала танцевальное шоу, демонстрацию достижений русской архитектуры, живописи и литературы.

В закрытой части мероприятия представители российского бизнеса провели индивидуальные B2B-встречи с потенциальными партнерами из КНР.