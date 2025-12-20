Рейтинг@Mail.ru
Магазин российских товаров открыт в крупнейшем ТЦ Шанхая - РИА Новости, 20.12.2025
11:02 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/magazin-2063485627.html
Магазин российских товаров открыт в крупнейшем ТЦ Шанхая
Магазин российских товаров открыт в крупнейшем ТЦ Шанхая
экономика, россия, китай
Экономика, Россия, Китай
Вид со смотровой площадки Шанхайской башни в районе Пудун в Шанхае
Вид со смотровой площадки Шанхайской башни в районе Пудун в Шанхае. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Открытие розничного магазина под национальным брендом "Сделано в России" состоялось в Шанхае, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"В Шанхае 20 декабря 2025 года состоялось открытие розничного магазина под национальным брендом "Сделано в России". Магазин открыл региональный партнер российского национального павильона – компания Shanghai Pinyinong Electronic Commerce Co., Ltd., при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)", - сказано в сообщении.
Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка в Каире - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
РЭЦ предлагает развивать торговлю с Африкой при помощи культурной связи
Вчера, 20:38
"Программа Российских национальных павильонов уверенно расширяется. Если на первых этапах основное внимание уделялось продовольственным товарам, то с этого года мы начали предлагать и промышленную продукцию, а также услуги российских компаний. Это дает возможность продемонстрировать нашим китайским партнерам современный облик России - от традиционных продуктов питания до передовых технологий", – сообщил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на церемонии открытия.
Он напомнил, что новый магазин российских товаров – третий в Шанхае. На сегодня в Китае уже функционируют более 120 точек розничных продаж продукции под брендом "Сделано в России", включая магазины и выделенные полки в существующих торговых точках. Такие точки продаж под зонтичным брендом "Сделано в России" РЭЦ совместно с Минсельхозом России и Минпромторгом открывает по всему миру в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
В дегустационной зоне гости мероприятия оценили качество российского шоколада, конфет, кондитерских изделий, меда, муки, растительного масла, минеральной воды, соков, пива, водки. Также им были доступны образцы лучшей российской косметики и бытовой химии.
Масштабная культурная программа мероприятия включала танцевальное шоу, демонстрацию достижений русской архитектуры, живописи и литературы.
В закрытой части мероприятия представители российского бизнеса провели индивидуальные B2B-встречи с потенциальными партнерами из КНР.
На церемонии открытия присутствовали официальные лица: представитель РЭЦ в КНР, представитель Минсельхоза, представители дипломатической миссии РФ в КНР, а также представители китайских правительственных ведомств. Среди почетных гостей были и ведущие российские экспортеры: представители компании "Объединенные кондитеры", "Комос-групп" и "ЭкоНива", а также руководители других компаний, чья продукция представлена в магазине.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
РЭЦ собрал истории успеха экспортеров в новом издании "Сделано в России"
Вчера, 20:11
 
